به گزارش خبرنگار مهر، برگزیدگان نوزدهمین جشنواره سراسری مطبوعات و خبرگزاری‌ها روز سه‌شنبه 8 اسفند در مراسمی با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، معاون مطبوعاتی وی و جمع زیادی از اصحاب رسانه در تالار وحدت معرفی شدند.

هیئت داوران جشنواره، نفرات برتر هر یک از بخش‌های جشنواره سراسری مطبوعات و خبرگزاری ها را به شرح ذیل معرفی کرد:

بخش مطبوعات سراسری:



در زمینه مقاله فرهنگی، مهدی خلیلی حائز رتبه اول شد و محمد جداری عالی، سید رضی موسوی و علی یحیایی، نفرات شایسته تقدیر شدند.



در زمینه مقاله اقتصادی، حسین سلطان‌آبادی رتبه اول و حسن فرامرزی، محمد نقی نظرپور، فاطمه رضایی و ایوب خزایی، نفرات شایسته تقدیر شدند.



در زمینه گزارش غیر خبری، فرشته اثنی عشری رتبه اول را به دست آورد و محسن ظهوری و محمد صادق منصور نفرات شایسته تقدیر شدند.



در زمینه عکس غیر خبری، علیرضا عطاریانی حائز رتبه اول شد و ابراهیم رجبیان و بهنام عابدی، نفرات شایسته تقدیر شدند.



در زمینه مصاحبه اصغر زارع کهنمویی، رتبه اول را به دست آورد و سمانه صادق قلی خانی و محمد رحمانی، شایسته تقدیر شناخته شدند.



در زمینه خبر، حمیده گودرزی، رتبه اول و فهیمه خزایی فر و معصومه ملکی نفرات شایسته تقدیر در این زمینه معرفی شدند.



در زمینه طرح و کاریکاتور، محمدعلی رجبی نفر اول و حسین کشت کار و نوید شریفی، شایسته تقدیر شناخته شدند.



در زمینه صفحه آرایی، محمد علیایی مقدم، رتبه اول را به دست آورد و سلمان رئیس عبداللهی، شایسته تقدیر در این زمینه معرفی شد.



در زمینه مقالات تخصصی، محمدحسین شیخ حافظ رتبه اول را به دست آورد و مهسا ماه پیشانیان، فرهاد مهدوی و عباس کاردان به عنوان نفرات قابل تقدیر معرفی شدند.



همچنین، در زمینه سرمقاله یادداشت، دنیا حیدری بیدواز، بابک اسماعیلی و سعید مثتقاثی، در زمینه مقاله سیاسی، شهرام شیرکوند و محمدرضا مانه‌فر، در زمینه مقاله اجتماعی، مریم خباز و فیض‌الله پیری، در زمینه گزارش خبری، مسعود نوذری، در زمینه عکس خبری، علی کاوری و آسیه اسدپور، در زمینه تیتر و در زمینه طنز مکتوب، اسماعیل عسلی و یونس گریوانی به عنوان نفرات شایسته تقدیر شناخته شدند.

مهدی بلوریان ـ عکاس خبرگزاری مهر در خراسان رضوی

بخش مطبوعات استانی:

در زمینه مقاله سیاسی، سیدیحیی حسینی رتبه اول و علیرضا صلواتی شایسته تقدیر شد.



در زمینه مقاله اجتماعی، اسفندیار سپهری نیا حائز رتبه اول شد و شیما محمدی و غلام بناوند نقده، شایسته تقدیر شناخته شدند.



در زمینه گزارش خبری، محمدباقر نباتی مقدم، رتبه اول را به دست آورد و جواد بهرام پور، شایسته تقدیر شناخته شد.



در زمینه گزارش غیر خبری، فاطمه محمدی رتبه اول را به دست آورد و اسکندر خنجری و نازلی حیدرزاده بعنوان نفرات قابل تقدیر معرفی شدند.



در زمینه عکس خبری، مهدی بلوریان (عکاس خبرگزاری مهر در خراسان رضوی) حائز رتبه اول و حمید موقر، شایسته تقدیر شناخته شد.



در زمینه عکس غیر خبری، امید شکری رتبه اول را به دست آورد و میلاد معصومی و سعید سروش، شایسته تقدیر شناخته شدند.



در زمینه مصاحبه، سید ایمان ضیابری سیدین، رتبه اول و آسیه عسگری و محمدامین خوش نیت نفرات شایسته تقدیر شدند.



در زمینه خبر، مهناز خجسته‌نیا نفر اول و حسن دهقان و مهدی عسگری، شایسته تقدیر شناخته شدند.



در زمینه تیتر نویسی، مهدی رفائی، رتبه اول را به دست آورد و بهاره فتح آبادی و ناهید زمانی، شایسته تقدیر شناخته شدند.



در زمینه طنز مکتوب، راشد انصاری، رتبه اول به دست آورد و فرهاد ناجی و فرهاد باغشمال آذر به عنوان نفرات شایسته تقدیر شدند.



در زمینه صفحه آرایی، علیرضا کریم زاده شهری، رتبه اول را به دست آورد و رضا ماه پیکر و نادر تیموری، شایسته تقدیر شناخته شدند.



در این بخش همچنین، در زمینه سرمقاله یادداشت، سعید احمدیان و عصمت محمودی، در زمینه مقاله فرهنگی، روح الله مهدی پناه، در زمینه مقاله اقتصادی، مریم معمار، مصطفی انتظاری هروی و الهام فرهادی و در زمینه طرح و کاریکاتور، احمدرضا سهرابی و یاسر دلفان به عنوان نفرات شایسته تقدیر شناخته شدند.

صدیقه حسینی برگزیده بخش خبر ـ خبرنگار مهر در استان لرستان



بخش خبرگزاری‌ها:



در زمینه خبر، صدیقه حسینی رتبه اول (از خبرگزاری مهر) و مریم گلباز شایسته تقدیر معرفی کرد.



در زمینه گزارش، مریم سلیمی، رتبه اول را به دست آورد و حمید نورشمسی، (از خبرگزاری مهر) شایسته تقدیر شناخته شد.



در زمینه عکس، مهدی قاسمی رتبه اول را کسب کرد و نصرالله فروتن‌فر و امیر پورمند، شایسته تقدیر شدند.



در زمینه مصاحبه، رتبه اول را هدا عربشاهی (از خبرگزاری مهر) به دست آورد و میثم اکبرپوری و فاطمه حامدی خواه به عنوان نفرات شایسته تقدیر معرفی شدند.



در زمینه تفسیر و تحلیل خبر، مریم مسعود حائز رتبه اول و حامد شهبازی و امیر پرورش (از خبرگزاری مهر)، شایسته تقدیر شناخته شدند.

بخش پایگاه های اینترنتی:

در این بخش و در زمینه گزارش، مریم یوشی‌زاده رتبه اول و موسی کاظم زاده و سعیده آقاخانی شایسته تقدیر شناخته شدند.

در زمینه مصاحبه، عباس رضایی ثمرین رتبه اول را کسب کرد و زهرا صلواتی شایسته تقدیر شناخته شد.



در زمینه تفسیر و تحلیل خبر، داود احمدزاده، رتبه اول را به دست آورد و سعید کوشافر و فاطمه اسماعیلی، شایسته تقدیر شدند.



همچنین، احمد معینی جم، علی حسن پور و میلاد بهشتی در زمینه عکس، شایسته تقدیر شناخته شدند.



بخش ویژه:



در زمینه «تبیین نقش مطبوعات و رسانه ها در تحکیم اقتصاد مقاومتی و محقق شدن تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی» صدیقه توانا رتبه اول و حسن صدرایی عارف و محمدعلی خلجی شایسته تقدیر شناخته شدند.



در زمینه «تبیین کارکرد رسانه‌ها؛ کلام صادقانه، نگاه منصفانه و نقد مشفقانه» گالیا توانگر، رتبه اول را به دست آورد و رضا نساجی زواره و بنیامین انصاری نسب شایسته تقدیر شناخته شدند.



در زمینه «همگرایی و اتحاد جهان اسلام برای مقابله با توطئه‌های صهیونیستی و حمایت از بیداری ملت‌های مسلمان»، بهرام اخوان کاظمی رتبه اول را به دست آورد و سجاد اسلامیان، محمد جمشیدی و سیدحمید هاشمی، به عنوان نفرات شایسته تقدیر معرفی شدند.



در زمینه «آسیب شناسی اجتماعی و فرهنگی با محوریت تاکید بر اصول اعتقادی، احکام و عبادات، ترویج ازدواج جوانان، تربیت کودکان و نونهالان و...» پریسا رضازاده جلالی و مهدی جعفری و حسن فرامرزی، لیلا خطیب زاده، محسن داوری و شهرام شیرکوند در زمینه «ترویج و تبلیغ فرهنگ کار و کارآفرینی و تبیین جایگاه تعاونی ها در تحکیم بنیان های اقتصادی کشور» شایسته تقدیر شناخته شدند.



هیئت داوران در بخش «جشنواره سید جمال الدین اسدآبادی» و «صلح و عدالت»، محمد المعروفی را در زمینه رسانه‌های خارجی به عنوان نفر برتر و سید احمد موسوی مبلغ و مختار پرتو را شایسته تقدیر شناخت.



همچنین در بخش جشنواره ویژه گرامیداشت پیامبر اعظم (ع)، علیرضا کریمی و محمدعلی ندایی، نفرات شایسته تقدیر معرفی شدند.