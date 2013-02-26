به گزارش خبرگزاری مهر، علل پیدایش عرفان‌های کاذب با حضور پرویز فارسیجانی، مدیرکل دفتر مطالعات و تحقیقات امور سینمایی و اسماعیل شفیعی سروستانی، کارشناس دین و مدیر مسئول نشریه موعود در اولین نمایشگاه نشریات تخصصی مورد بررسی قرار می‌گیرد.



در این نشست که روز جمعه 18 اسفندماه در دانشسرای این نمایشگاه برگزار می‌شود، پیدایش عرفان‌های کاذب در کشور مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرد.

پرویز فارسیجانی در آستانه برگزاری این نشست و درخصوص محورهای اصلی این نشست گفت: ویژگی‌ها و اهداف اینگونه فرقه‌ها و نحله‌ها، منشاء شکل‌گیری آنها، وضعیت فعلی این عرفان‌ها و ابزارهای تبلیغاتی آنها در کشور از جمله مهمترین موضوعاتی هستند که محققان و پژوهشگران به آن پرداخته‌اند و جا دارد که در نمایشگاه نشریات تخصصی نیز به آن پرداخته شود.

وی حضور فعال پژوهشگران و دانشجویان ادیان و عرفان را در این مقوله مهم خواند و اظهار داشت: دانشجویان، مراکز دانشگاهی و پژوهشگران، بیشترین و بهترین مخاطب موضوع شکل گیری عرفان‌های کاذب در ایران و جهان هستند و بررسی این موضوع در نشست‌های مختلف به تبیین اهداف و شیوه های تبلیغاتی این گروه می‌انجامد.

این نشست از ساعت 14 تا 16 در دانشسرای اولین نمایشگاه نشریات تخصصی در مرکز آفرینش‌های هنری کودکان و نوجوانان، سالن حجاب برگزار می‌شود.

