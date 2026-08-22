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۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۳۱

صعود تاریخی نماینده هی بال ایران در رنکینگ جهانی/ پردل شانزدهم جهان شد

صعود تاریخی نماینده هی بال ایران در رنکینگ جهانی/ پردل شانزدهم جهان شد

بر اساس رنکینگ جدید منتشر شده از سوی انجمن جهانی پاکت بیلیارد ، محمدعلی پردل ملی پوش ایران با مجموع ۸۸۴۰ امتیاز به رده ۱۶ جهان صعود کرده است. 

به گزارش روابط عمومی فدراسیون بولینگ و بیلیارد، محمدعلی پردل ملی پوش هی بال ایران به واسطه عملکرد موفق در مسابقات اخیر و به ویژه کسب جایگاه نهم در رقابت های قهرمانی جهان، صعودی ۲۹ پله ای در رنکینگ جهانی داشته و در رده ۱۶ این رده بندی ایستاده است.

انجمن جهانی پاکت بیلیارد (WPA) که برگزاری رقابت های هی بال را بر عهده دارد، در طول هر فصل برگزارکننده ۸ مسابقه از این رشته در قاره های مختلف است. مجموع امتیازات ورزشکاران شرکت کننده در این رقابت ها، تعیین جایگاه آنها در رنکینگ جهانی می شود.

محمد علی پردل بعد از شرکت در مسابقات رنکینگ جهانی آسیا به میزبانی مالزی و کسب جایگاه نهم، در رقابت های قهرمانِ قهرمانان که بازهم مالزی میزبان آن بود، شرکت کرد و به عنوان هفدهم دست یافت. این ورزشکار اخیرا در مسابقات قهرمانی جهان به میزبانی هند شرکت کرد و موفق به کسب جایگاه نهم شد.

صعود تاریخی نماینده هی بال ایران در رنکینگ جهانی/ پردل شانزدهم جهان شد

با حضور در این رقابت ها و نتایج به دست آمده در آنها، پردل موفق به صعود قابل توجه در رنکینگ جهانی شد. او که پیش از این از رده ۱۴۷ به ۴۵ ارتقا کرده بود، در رنکینگ جدید ۲۹ پله صعود کرده و با کسب جایگاه شانزدهم، در جمع ۱۶ بازیکن برتر رنکینگ قرار گرفته است. این جایگاه با مجموع ۸۸۴۰ امتیاز به دست آمده است.

ورود به جدول مسابقات مختلف به عنوان سید، کسب سهمیه حضور مستقیم در مسابقات جهانی و اولویت دریافت دعوتنامه برای مسابقات مختلف از جمله امتیازاتی است که به ۱۶ نفر برتر رنکینگ جهانی هی بال تعلق می گیرد و حالا پردل به واسطه قرار گرفتن در جایگاه شانزدهم جهان، از این امتیازات برخوردار شده است.

کد مطلب 6923569

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