به گزارش خبرنگار مهر، حسین سیمایی صراف صبح شنبه در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان که در دفتر وی برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی و دیگر شهدای این دو جنگ، اظهار کرد: جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان به ایران اسلامی تحمیل شد.

وی افزود: یکی از نکات قابل توجه در این جنگ‌ها، نمایش اقتدار ایران اسلامی در عرصه‌های مختلف بود.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه ایران اسلامی در برابر بزرگ‌ترین ارتش‌های دنیا افتخارآفرینی کرد، گفت: این اقتدار را مرهون نگاه بلند رهبر شهید انقلاب اسلامی و خون پاک شهدا هستیم.

سیمایی صراف ادامه داد: این موضوع در مجموع موجب خرسندی بسیاری از مردم در نقاط مختلف جهان شد و میان شرق، غرب و اروپا نیز تفاوتی در این زمینه وجود نداشت؛ اروپایی‌ها نیز از اینکه ایران اسلامی توانست مشت آمریکایی‌ها را باز کند و نشان دهد آنها چه توان و ظرفیتی در اختیار دارند، خرسند شدند.

وی با اشاره به انسجام مسئولان و هوشیاری مردم ایران تأکید کرد: انسجام میان مسئولان و هوشیاری ملت ایران قابل توجه بود و می‌توان گفت دنیا از اینکه یک کشور چگونه می‌تواند به صورت همزمان بحران‌های مختلف را مدیریت کند، شگفت‌زده شد.

وزیر علوم خاطرنشان کرد: این مدیریت در شرایطی انجام شد که در یک سوی میدان، یکی از بزرگ‌ترین ارتش‌های دنیا قرار داشت و کشور با مجموعه‌ای از بحران‌ها به صورت همزمان مواجه بود.