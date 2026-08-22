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۳۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۳۱

سیمایی صراف: جهان از مدیریت بحران‌های همزمان ایران شگفت‌زده شد

سیمایی صراف: جهان از مدیریت بحران‌های همزمان ایران شگفت‌زده شد

سمنان- وزیر علوم با اشاره به شرایط دشوار جنگ ۱۲ روزه تأکید کرد: انسجام مسئولان و هوشیاری مردم ایران در مدیریت همزمان بحران‌ها، جهان را شگفت‌زده کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین سیمایی صراف صبح شنبه در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان سمنان که در دفتر وی برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب اسلامی و دیگر شهدای این دو جنگ، اظهار کرد: جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان به ایران اسلامی تحمیل شد.

وی افزود: یکی از نکات قابل توجه در این جنگ‌ها، نمایش اقتدار ایران اسلامی در عرصه‌های مختلف بود.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه ایران اسلامی در برابر بزرگ‌ترین ارتش‌های دنیا افتخارآفرینی کرد، گفت: این اقتدار را مرهون نگاه بلند رهبر شهید انقلاب اسلامی و خون پاک شهدا هستیم.

سیمایی صراف ادامه داد: این موضوع در مجموع موجب خرسندی بسیاری از مردم در نقاط مختلف جهان شد و میان شرق، غرب و اروپا نیز تفاوتی در این زمینه وجود نداشت؛ اروپایی‌ها نیز از اینکه ایران اسلامی توانست مشت آمریکایی‌ها را باز کند و نشان دهد آنها چه توان و ظرفیتی در اختیار دارند، خرسند شدند.

وی با اشاره به انسجام مسئولان و هوشیاری مردم ایران تأکید کرد: انسجام میان مسئولان و هوشیاری ملت ایران قابل توجه بود و می‌توان گفت دنیا از اینکه یک کشور چگونه می‌تواند به صورت همزمان بحران‌های مختلف را مدیریت کند، شگفت‌زده شد.

وزیر علوم خاطرنشان کرد: این مدیریت در شرایطی انجام شد که در یک سوی میدان، یکی از بزرگ‌ترین ارتش‌های دنیا قرار داشت و کشور با مجموعه‌ای از بحران‌ها به صورت همزمان مواجه بود.

کد مطلب 6923676

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