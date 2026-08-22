نوربخش داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی شبانهروز گذشته بیشترین میزان بارش از ایستگاه زیدر با ۲۷.۳ و قوشخانه با ۲۰.۷ میلیمتر گزارش شد.
وی در ادامه افزود: امروز افزایش وزش باد و ابرناکی آسمان بهویژه در مناطق نیمه شرقی پیشبینی میشود و در برخی مناطق نیمه شرقی، ارتفاعات شمالی بجنورد، شیروان، فاروج، اسفراین، بام و صفیآباد و بخشهایی از راز و جرگلان، رگبار پراکنده و احتمال رعدوبرق انتظار میرود.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی گفت: از ساعات شب جو پایدار میشود و تا پایان هفته آسمان صاف تا کمی ابری خواهد بود و در ساعات بعدازظهر مناطق جنوبی با افزایش وزش باد مواجه میشوند.
وی بیان کرد: از امروز تا پنجشنبه روند افزایش نسبی دما، بهویژه در گرمترین ساعات، پیشبینی میشود.
داداشی افزود: طی شبانهروز گذشته کوسه با کمینه ۱۷ درجه خنکترین و اسماعیلآباد با بیشینه ۳۶ درجه گرمترین منطقه خراسان شمالی بودند و دمای بجنورد نیز بین ۲۰ تا ۲۷ درجه ثبت شد.
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