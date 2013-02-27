حذف جنجالی ترین ماده طرح اصلاح آیین نامه داخلی رای نیاورد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح موادی از قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بررسی شد.

مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود پیشنهاد حذف ماده 1 این طرح را داد که در نهایت با مخالفت نمایندگان پیشنهاد حذف این ماده واحده رای نیاورد.

بر این اساس در این ماده واحده آمده است: تبصره زیر به عنوان تبصره 1 به ماده 5 قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی الحاق و شماره تبصره های 1و 2 این ماده به 2 و 3 تغییر می یابد.

تبصره 1- تصویربرداری اعم از فیلم و عکس از جلسات مجلس فقط در یک ساعت شروع جلسات علنی مجلس مجاز می باشد و در موارد خاص با تشخیص رئیس جلسه این مدت قابل افزایش است.

تصویربرداران صدا و سیما و مجلس شورای اسلامی از این حکم مستنثی هستند.