تفاهم آمریکا و روسیه در خصوص بحران سوریه / ادامه موفقیتهای ارتش در مقابل تروریستها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، جان کری و سرگئی لاوروف وزیران امور خارجه آمریکا و روسیه روز سه شنبه در برلین با یکدیگر دیدار کردند که مهمترین موضوعی که طی آن بررسی شد، بحران سوریه بود.

این اولین دیدار میان لاوروف و جان کری از زمان تعیین وی به عنوان وزیر امور خارجه جدید آمریکا به شمار می رود که طی آن بحران سوریه و روابط میان واشنگتن و مسکو و همچنین مسائل مهم بین المللی مورد بررسی قرار گرفت.

لاوروف پس از این دیدار به خبرنگاران گفت امیدواریم که مخالفان سوری، از گفتگو حمایت کنند، زیرا اظهارات ضد و نقیضی از زبان مخالفان سوری در این خصوص بیان شده است و امیدواریم نه تنها از گفتگو حمایت کنند، بلکه تیم خود را برای گفتگو هم مشخص کنند.

لاوروف خاطر نشان کرد ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه در سفر اخیرش به مسکو بر آمادگی کشورش برای آغاز گفتگو در سریع ترین زمان ممکن و تعیین تیمی برای گفتگو تاکید کرده بود.

لاوروف اظهار داشت روسیه و آمریکا قصد دارند تمام آنچه را در توان دارند برای آماده کردن شرایط با هدف آغاز گفتگوها میان مخالفان و دولت سوریه به کار گیرند.

وزیر امور خارجه روسیه خاطر نشان کرد مهمترین چیز این است که ما(وزیران خارجه روسیه و آمریکا) تفاهم میان خود را مورد تاکید قرار دادیم مبنی بر اینکه با ادامه خشونت موافق نیستیم، ما تمام تلاش خود را برای فراهم کردن شرایط گفتگو میان دولت و مخالفان در سریع ترین زمان ممکن به کار خواهیم گرفت.

لاوروف تصریح کرد مشکلات سوریها تنها از طریق آنها قابل حل است، اما باید همه آنها پای میز گفتگوها بنشینند تا راه حل بررسی شود.

وزیر امور خارجه روسیه پیشتر تاکید کرده بود تندروها بر صفوف مخالفان سوری مسلط هستند و در برابر هرگونه طرح و ابتکاری برای انجام گفتگو مانع تراشی می کنند.

تلفات سنگین تروریستها در مناطق مختلف

از سوی دیگر، شبکه الاخباریه از تلفات و خسارتهای سنگین گروههای تروریستی در حومه دمشق، ادلب، حمص و درعا خبر داد.

بر اساس این گزارش، یگانهای ارتش سوریه در ادامه پیگرد گروههای تروریستی مسلح در شهرهای داریا و النبک، شماری از اعضای این گروهها را به هلاکت رساندند و تجهیزات نظامی و سلاحهای آنها را منهدم کردند.

نیروهای ارتش سوریه همچنین یک خودرو حامل سلاح و مهمات متعلق به تروریستها را در شهر داریا منهدم کردند.

از سوی دیگر، منابع سوری از هلاکت شماری از تروریستها از جمله سرکرده یک گروه تروریستی که ملقب به ذوالنورین است، در اطراف مقام سیده سکینه(س) خبر دادند.

خبر دیگر اینکه تروریستها، یک بمب دست ساز را در محله البلدیه در جرمانا منفجر کردند که به زخمی شدن سه شهروند منجر شد.

در حلب و حومه آن نیز، عملیات گسترده نیروهای ارتش سوریه ادامه دارد که طی عملیات ساعات اخیر، شمار زیادی از تروریستها کشته شدند. در منطقه خان العسل، نیروهای ارتش، علاوه بر کشتن شماری از تروریستها، از آنها موشکهای ساخت رژیم صهیونیستی به دست آوردند.

همچنین عملیات پاکسازی منطقه قدیمی حلب از وجود تروریستهای مزدور ادامه دارد.

منابع سوری همچنین گزارش دادند تروریستها بمبی را در دیوار جنوبی مسجد بزرگ اموی حلب منفجر کردند که خسارتهای فراوانی به این مکان تاریخی وارد شد.

کشته و زخمی شدن شمار زیادی از تروریستها در عملیاتهای گسترده نیروهای ارتش در دیرالزور، حومه حمص، جاده دمشق به حمص، حومه درعا و حومه ادلب از دیگر تحولات مربوط به سوریه است.