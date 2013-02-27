سلطان فوتبال ایران در پرند مجموعه ورزشی چند منظوره می سازد

به گزارش خبرگزاری مهر، شهردار شهر جدید پرند در این جلسه ضمن خیر مقدم و ارج نهادن به زحمات و افتخارات علی پروین حمایت قاطع خود را از برنامه ها و کارهای ورزشی اعلام کرد و اظهار داشت: برای همه ما افتخار است که در راستای ساخت استادیوم ورزشی پرند گامی برداریم.

فتحعلی همتی در ادامه افزود: پرند به عنوان پایتخت مسکن مهر ایران و در آینده به عنوان پایتخت اداری ایران تمامی فاکتورهای لازم جهت برخورداری از این پروژه بزرگ را دارد.

وی ادامه داد: ما با تمام توان خود جهت تحقق برنامه های ورزشی و فرهنگی و مردمی فعالیت خواهیم کرد چرا که جمعیت دانش آموزی و نوجوانان و جوانان پرند روز به روز در حال افزایش است.

علی پروین نیز در این جلسه با تشکر از شهردار پرند و دیدگاه مردمی و ورزشی وی گفت: جای خوشحالی است که یک شهردار مردمی و مدبر در این شهر کار می کند.

سلطان فوتبال ایران تاکید کرد: من می خواهم برای نوجوانان و جوانان این شهر و منطقه کار ورزشی انجام دهم چرا که دوست دارم در راستای فعالیتهای ورزشی و فرهنگی مفید و موثر باشم.

وی اظهار داشت: خوشبختانه این نگاه در این شهر حاکم است و امید می رود که شرایطی فراهم آورند که امید می رود به زودی کلنگ احداث این ورزشگاه به زمین زده شود.

در این جلسه قلعه نوعی عضو هیات مدیره عمران نیز حضور داشتند که اعلام داشتند شرکت عمران نیز نهایت همکاری و حمایت خود را از برنامه های ورزشی و توسعه فضاهای ورزشی به کار خواهد گرفت.