آغاز كارگاه فني كشتي آزاد زير سايه طلبكاران!

به گزارش خبرنگار مهر،‌ سومین مرحله کارگاه فنی تیم ملی کشتی آزاد در ادامه كارگاه هاي قبلي كه از سوي رسول خادم برناه ريزي و تدوين شده بود از امروز در خانه كشتي كليد خورد،‌اما مهمترين تفاوت اين كارگاه با تمرينات قبلي حضور اخير طلبكاران و مصادره برخي از وسايل و امكانات ورزشي سالن است.

اين كارگاه فني در حالي به مدت چهار روز و با حضور نزديك به 100 كشتي گير ومربي در خانه کشتی شماره 2 تهران برگزار می شود، كه فدراسيون كشتي همچنان در پرداخت حقوق معوقه كادر فني و اردونشينان تيم هاي ملي نوجوانان و جوانان با مشكل مواجه شده و توان مالي كافي براي اداره برنامه هاي آتي تيم هاي ملي را نيز ندارد.

بنا بر اين گزارش،‌ روز گذشته برخي از طلبكاران فدراسيون كشتي با توجه به پيگيري هاي مستمر و بي نتيجه خود به خانه كشتي رفتند و با جمع آوري وسايل تمرين ملي پوشان، بخشي از وسايل فروخته شده به فدراسيون را بدين طريق در اختيار خود گرفتند.