به گزارش خبرگزاري مهر، در ادامه برنامه هاي آماده سازي و پرورش نفرات برتر رده هاي جوانان و بزرگسالان، دومين اردوي مشترك و كارگاه فني اين رده ها از هفته آينده در تهران آغاز مي شود. بر اين اساس اسامي نفرات دعوت شده به اين كارگاه به شرح زير است:

50 كيلوگرم: صابر خانجانی(مازندران) مرتضی فرزین(همدان) خیراله قهرمانی(کرمانشاه)

55 كيلوگرم: رضا اطری- علی حاج آقانیا- علی موجرلو- حسن قنبرزاده(مازندران) رضا اسدی پور(همدان) ایمان زارعی(تهران) مظاهر شربتی(گلستان) شهروز قاسم پور(آ‌ذربايجان شرقی) فائز عراری زاده(خوزستان)

60 كيلوگرم: ایمان صادقی- ناصر ضیایی- علی اسماعیل پور(مازندران) حبیب اله سهرابی(ایلام) سیاوش احمدزاده(کردستان) سیدتوحیدراد(خراسان رضوي) مرتضی غیاثی(لرستان) محمد ملکی(آ‌ذربايجان شرقی) بهروز بهروزی(کرمانشاه)

66 كيلوگرم: سجاد عبدی- جواد ضیایی- حسن یزدانی- وحید آهنگری- کامران قاسم پور- نیما الهی(مازندران) عارف کیانی(همدان) جواد سلیمی(خراسان رضوي) حمیدرضا افضل(کرمانشاه)

74 كيلوگرم: رضا مظفری- سعید نظری- مهرشاد اکبری(مازندران) محمد عظیمی(همدان) محمد مکتبدار(خراسان شمالي) حمیدرضا زرین پیکر- حامد عاشق حسینی(تهران) روح اله خدابخش(خراسان رضوي)

84 كيلوگرم: امیرحسین میرباباشاهی- پژمان فضل اله تبار- سیدعلی عبدالهی- جلال زمان- مجتبی گلیچ(مازندران) اسماعیل محمودی(خراسان رضوي) وحید بیرانوند(لرستان) کوروش طهماسبی(تهران) وحید شاه محمدی(همدان)

96 كيلوگرم: امیررضاامیری(لرستان) فرهاد شیخ- محمدحسین محمدیان- اکبر صفرپور- حسن ابراهیمی(مازندران)عباس طاهراصلانی-جواد نظری(کرمانشاه)علی ابراهیمی(خراسان رضوي) جابر نوریان

120 كيلوگرم: علیرضا قاسمی- امیرحسین کیانیان(تهران) مصطفی مظلومی(مازندران) اویان نظریانی(آذربايجان غربی) مهدی گنبدانی(همدان) احمد کریمی(البرز) یاسر نوروزی(سمنان) پوریا رحمانی(فارس)

مربیـان: غلامرضا محمدی(لرستان) رضا لایق(قزوین) محمد طلائی(اصفهان) علیرضا رضایی- علی اکبر دودانگه(تهران) مصطفی علیزاده(خراسان رضوي) رضا عظیمی- علیرضا لرستانی(مازندران)

سرپرست تیم بزرگسالان: علی بیات

سرپرست تیم جوانان: پرویز عالی

ضمن آنكه 3 مربی از استان مازندران، 2مربی از استان تهران، 2 مربی از استان همدان، یک مربی از استان خراسان.رضوی، یک مربی از استان لرستان، یک مربی از استان کرمانشاه و یک مربی ازاستان البرز در اين اردو حضور خواهند داشت.

