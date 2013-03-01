محمد‌حسین جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص پیروزی تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز برابر الجزیره امارات ضمن بیان مطلب فوق گفت: در حال حاضر تیم ما از نظر فنی و روحی و روانی شرایط ایده‌آلی دارد. ما حتی در بازی با الجزیره می‌توانستیم تیم قدرتمندی را که در آسیا به تیم‌های دیگر ایرانی باج نداده، را شش تایی کنیم.

وی در همین خصوص افزود: هواداران تراکتورسازی نشان دادند که کاملا حرفه‌ای هستند و در جریان بازی توانستند خواسته ما را که بر هم زدن تمرکز بازیکنان حریف بود به خوبی اجرا کنند. هواداران ما با تشویق های بی‌وقفه خود از تیم به طور کامل حمایت کردند و یک کلمه خارج از اصول ورزشی و فوتبالی شعار ندادند. آنها حتی احترام تیم حریف را نیز نگاه داشتند.

مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی تبریز همچنین اظهار داشت: تراکتورسازی با بازی که مقابل الجزیره انجام داد نشان داد که از مدعیان اصلی صعود از گروه خود است و لیاقت دارد که از اعتبار فوتبال ایران دفاع کند.

جعفری در بخش دیگری از گفتگویش با خبرنگار مهر، در مورد مشکلات مالی فعلی باشگاه تراکتورسازی تاکید کرد: شرایط مالی ما در حال حاضر به گونه ای شده که اگر از ما حمایت مالی نشود حتی توان انجام سفرهای خارجی خود در رقابت های لیگ قهرمانان آسیا را نیز نداریم. ما در شرایط حساسی قرار داریم و امیدوارم مسئولان قبل از آنکه دیر شود دست ما را بگیرند. ما از وزیر محترم ورزش انتظار داریم با توجه به پتانسیلی و جایگاه مردمی که تیم تراکتورسازی دارد نگاه ویژه ای به باشگاه ما داشته باشد. از مسئولان مربوطه در استان نیز می خواهیم قبل از اینکه دیر شود اقدامات خود را انجام دهند.

وی در خصوص سفر مدیرعامل باشگاه پرسپولیس و حضور وی در ورزشگاه یادگار امام برای دیدن دیدار تیم های تراکتورسازی و الجزیره خاطرنشان کرد: رویانیان میهمان استاندار آذربایجان شرقی بود و برای دیدن بازی تراکتورسازی مقابل تیم الجزیره در ورزشگاه یادگار امام حاضر شده بود.

مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی تبریز در مورد پیشنهاد امضای تفاهم نامه همکاری بین دوباشگاه پرسپولیس و تراکتورسازی، از سوی مدیر عامل باشگاه پرسپولیس گفت: ما تفاهم نامه‌ای با باشگاه پرسپولیس امضا نکردیم و با پیشنهاد آنها مخالفت کردیم چون باشگاه تراکتورسازی خواستار امضای تفاهم نامه با 17 تیم لیگ برتری است.