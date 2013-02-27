به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله غلامعلی صفاییبوشهری صبح چهارشنبه در یادواره شهدای جنگهای نامنظم در بوشهر ضمن خیرمقدم به حضور فرمانده کل سپاه در این آئین، اظهار داشت: یاد و خاطره شهدا هیچگاه فراموش نمیشود و همواره چون ستارهای میدرخشند.
وی به دلایل ماندگاری نام و یاد شهدا پرداخت و افزود: بسیاری از شخصیتهای بزرگ تاریخی را مشاهده میکنیم که نقش مهمی در چه به صورت مثبت و چه به صورت منفی در تاریخ داشتهاند ولی بعد نامی از آنها نمی شنویم و تنها نام آنها را در کتابهای تاریخ میبینیم و در فضای حیات انسانی مشاهده نمیشوند.
وی تصریح کرد: در حیات سرنوشتساز بشری تنها نام شهدا مانند حضرت اباعبداللهالحسین(ع) ماندگار میشوند و باید تلاش کنیم تا رمز ماندگاری شهدا را بدانیم که این پرسش از دیرباز مطرح بوده و در قرآن کریم به ان اشاره شده است.
امام جمعه بوشهر با بیان اینکه شهادت یک پایان دنیوی و یک آغاز آسمانی است، خاطرنشان ساخت: در قرآن کریم آمده که هرگز نمی توانیم به زبان بیاوریم که کسانی که در راه خدا شهید شدهاند تمام شدهاند و کشتن و کشتهشدن در راه خدا باعث میشود تا خدا نهی کند که کسی بگوید این افراد تمام شدهاند، بلکه خدا می گوید که این افراد تازه شروع شدهاند که البته درک این معنا برای ما بسیار سخت است
وی افزود: بسیاری از افرادی که در تاریخ سرنوشتساز بودند و کارهای بسیاری ر برای کشورهای خود انجام دادند را تنها در کتابهای تاریخ میبینیم و نامی از انها نیست ولی افرادی که در راه خدا شهید شدند، چون هدفشان خدائی بوده است، ماندگار شدند و مراسماتی چون این مراسم را بعد از دو دهه برای ارجنهادن به مقام شامخ شهدا برگزار میکنیم.
پیام بزرگ شهدا ولایتمداری است/ ولایتمداری بیانگر بصیرت و هوشمندی سیاسی است
آیتالله صفاییبوشهری گفت: ما در مدرسه تجلیل از شهدا و تعلیم آموزههای شهدا هستیم و باید تلاش کنیم زمانی که این برنامه به پایان میرسد توسط شهدا به قرب ما و به اخلاق و ایمان و تقوای ما اضافه شود.
وی به پیام بزرگ شهدا یعنی ولایتمداری اشاره کرد و بیان داشت: تنها حجت سیاسی ولایتمداری است و جدائی از صراط مستقیم ولایت بی ایمانی سیاسی است چرا که صراط مستقیم سیاسی در عرصه دین ولایت و ولایتمداری است.
نماینده ولی فقیه در استان بوشهر ولایتمداری را بیانگر بصیرت و هوشمندی سیاسی دانست و خاطرنشان ساخت: همانطور که اخلاق سیاسی داریم، بیاخلاقی سیاسی هم داریم و فسق سیاسی و رذایل سیاسی هم داریم و آن هم دوری از راه ولایت است.
وی تاکید کرد: رمز ماندگاری اسلام و انقلاب اسلامی این است که بر طریق مستقیم سیاسی یعنی ولایت گام برداریم و حرکت همه مسئولان نظام در طریق ولایتمداری واجب شرعی است و تخطی از آن فسق است.
مردم استان بوشهر خلیج فارس را به گورستان استکبار تبدیل میکنند
آیتالله صفایی بوشهری ادامه داد: ما مردم ولایتمدار ایران و بهویژه رزمندگانی که کوهی از تجربه و مقاومت بر دوش دارند پیمان میبندیم که تا جان داریم از حریم ولایت و رهبری ایستادگی کنیم و چون کوه مقابل طوفانهایی که بخواهند مقابل ولایت ایستادگی کنند، ایستاده ایم و اگر امیرالمونین یک مالک اشتر داشت، انقلاب اسلامی هزاران مالک اشتر دارد.
وی افزود: مردم ولایتمدار و سپاه و روحانیت و همه مسئولان ایران اسلامی اعلام میکنند که هیچ کشوری و جهان سلطه و استکبار نمیتواند خدشهای به این استان وارد کند و بوشهر افتخار میکند تاریخی ولائی داشته و جان خود را برای ولایت گذاشتهاند.
امام جمعه بوشهر افزود: اگر استکبار بخواهد از خلیج فارس به ایران اسلامی ضربه بزند، مردم استان بوشهر خلیج فارس را به گورستان استکبار تبدیل خواهند کرد.
وی در ادامه خاطرنشان ساخت: ما از تاریخ ولایتمداری را آموختهایم و مردم استان بوشهر جان خود را برای مقام معظم رهبری کنار گذاشتهاند.
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