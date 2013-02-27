به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرلشكر محمد علي جعفري صبح چهارشنبه در آئین یادواره شهدای جنگهای نامنظم و آزادسازی سوسنگرد در بوشهر اظهار داشت: شهدای انقلاب اسلامی با خون خود این انقلاب را آبیاری و ریشههای آن را مستحکمتر کردند و باعث عزت و سربلندی امروز ایران اسلامی شدهاند.
وی اضافه کرد: مردم استان بوشهر همواره با ویژگی استقامت و پایداری شناخته میشوند و ایستادگی در مقابل متجاوزین را در کارنامه خود دارند و همیشه به افتخار مقاومت در مابل زورگویان و متجاوزین مشهور هستند.
فرمانده كل سپاه ادامه داد: مردم استان بوشهر این ویژگی مقاومت و ایستادگی را قبل و بعد از انقلاب با خود داشتهاند و در این مسیر با ویژگی ولایتمداری آماده دفاع از انقلاب اسلامی و آرمان و ارزشهای شهدا هستید.
وی تصریح کرد: از شهدا گفتن کاری بسیار سخت است و باید در این جلسات و برنامهها بیشتری استفاده را ببریم و با دنبال کردن راه شهدا در پی شناخت اهداف شهدا بشایم که با شناخت اهداف شهدا می توانیم بیشترین بهره را از این برنامههای معنوی ببریم.
سردار جعفری خاطرنشان ساخت: آنچه که برای رسیدن به این هدف مهم است، این است که بدانیم حاصل مجاهدتها و دلاورمردیهای شهدا چیست و این باور را داشته باشیم و تلاش کنیم در مسیر شهدا قدم برداریم.
وی افزود: اقتدار نظام و امنیت و آرامش موجود در کشور که با همه تلاش استکبار و فشارها و تهدیدهای فرهنگی و سیاسی و اجماعی و . . . دشمنان خدشهای به آن وارد نشده است و البته با لطف و عنایت الهی همراه بوده است، همه از برکت خون شهدا بوده که با خون خود این انقلاب را آبیاری کردند و آن را به درختی تنومند تبدیل کردند که هیچ طوفانی نمیتواند به آن آسیب برساند.
نقش مهم و تاثیرگذار جنگها نامنظم در تعیین سرنوشت جنگ
فرمانده كل سپاه در ادامه به بیان خاطراتی از شهدای جنگهای نامنظم و جبهه سوسنگرد پرداخت و بیان داشت: در سالهای اول جنگ و در دورانی که زمان زیادی از تشکیل این نظام مقدس اسلامی نگذشته بود، جنگ آغاز شد و رزمندگان جنگهای نامنظم و نیروهای مردمی نقش بسیار مهمی در آن زمان برای مقابله با متجاوزین داشتند.
وی ادامه داد: لطف غیبی الهی باعث شده تا ترس رزمندگان ایران اسلامی در دل رژیم بعثی نفوذ کند و با تعداد کم رزمندگان و با عملیاتهای ساده موفق شدیم بیش از 80 کیلومتر دشمن را به عقب برانیم.
سردار جعفری نقش نیروهای مردمی و رزمندگان جنگهای نامنظم را بسیار مهم ارزیابی کرد و گفت: در حالی که بسیج و سپاه در ابتدای جنگ به خوبی شکل نگرفته بودند، نیروهای مردمی و رزمندگان جنگهای نامنظم با ایستادگی و مقاومت خود کارهای بسیار بزرگی را انجام دادند که توانست در تعیین سرنوشت جنگ نقشی بسیار مهم داشته باشد.
وی اظهار داشت: پس از یک سال و حدود هفت ماه موفق شدیم دشمن را از کشور خارج کنیم و هر چند جنگ تحمیلی به مدت هشت سال به طول انجامید ولی در بقیه دوران جنگ برای تثبیت مرزها و ایجاد امنیت و آرامش پایدار در کشور تلاش کردیم.
فیلم و عکس و خاطره نمیتواند حرکت بزرگ شهدا را بیان کند
فرمانده كل سپاه تصریح کرد: ما قادر به بیان نقش بسیار مهم نیروهای مردمی در جنگ نیستیم و نمیتوانیم با شعر و خاطره و فیلم و تئاتر این عظمت بزرگ و سرنوشتساز برای ایران و اسلام را بیان کنیم.
وی ادامه داد: پیروزی نظام مقدس جمهوری اسلامی در دوران جنگ تحمیلی حاصل و نتیجه تجربیاتی است که از جنگهای صدر اسلام به دست آوردیم و نتیجه مبارزاتی است که بعد از آن انجام گرفته است.
سردار جعفری اضافه کرد: عراق در جنگ تحمیلی با پشتیبانی همه قدرتهای شرق و غرب و بدون داشتن هیچ محدودیتی در سلاح و تجهیزات وارد جنگ شد و از هر گونه پشتیبانی بهره میبرد ولی ایران اسلامی توانست مقابل اینها مقاومت کند که حاصل فداکاری، ایمان، معنویت و محصول اسلام و مکتب عاشورا و تشیع است.
وی افزود: پیام خون شهدا مربوط به امروز به بعد است و همه غیورمردان ایران اسلامی که ادعای ایمان دارند و آن را به عمل تبدیل کردند و حاصل آن همین اقتدار و عزت امروز ایران اسلامی شده است.
فرمانده كل سپاه تصریح کرد: ما باید برای آینده خودمان فکر کنیم و البته بدانیم که هر کس از گذشتهای با مجاهدت برخوردار است اگر از خدا دور شود و از معنویت فاصله بگیرد و چنانچه یاد خدا را فراموش کند و این پیروزیها را از خود بداند و نقش خدا را در نصرت الهی فراموش کند، دچار انحراف میشود و نمی تواند مسیر رشد و تعالی را ادامه دهد.
وی تاکید کرد: همه باید تلاش کنیم آن حقی که خداوند بر گردن ما دارد را ادا کنیم و مراقب باشیم که چه وظیفهای داریم و وظیفه خود را در مقابل این عزت و اقتدار ادا کنیم.
انقلاب اسلامی بدون ولایت فقیه نمیتواند وجود داشته باشد
سردار جعفری گفت: مردم ایران در برابر همه فشارهای اقتصادی و تهاجمات فرهنگی استقامت میکنند و پایداری دارند و باید این مقاومت و پایداری تداوم داشته باشند.
وی با بیان اینکه تنها داشتن ایمان کافی نیست و باید همراه با عمل صالح باشد، اضافه کرد: مشکل ما با دشمنان این است که آنها تلاش دارند نور خدا را در زمین خاموش کنند ولی ایرانی اسلامی تلاش دارد این نور را در عامل گسترش داده و فراگیر کند.
فرمانده كل سپاه با اشاره به کلامی از امام خمینی(ره) جنگ را نعمتی عظیم برای کشور دانست و بیان داشت: جنگ به این جهت یک نعمت است که حقانیت ایران اسلامی را به جهان ثابت کرد و هر چند 20 سال طول کشید ولی همه جهان به این اقتدار و عزتمندی نظام و انقلاب اسلامی ایران پی بردند.
وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی بدون ولایت فقیه نمیتواند وجود داشته باشد، ادامه داد: خدا را شکر میکنیم که ملت ایران موفق شدند از فتنه 88 با موفقیت بیرون بیایند و حرکت نهم دیماه پیام ارزشمندی برای همه داشت و آن هم دانستن حق ولایت و رهبری در انقلاب اسلامی بود.
سردار جعفری افزود: فتنه 88 تهدیدی سنگینتر از هشت سال جنگ بود و خدا را شاکریم که مردم ایران اسلامی با قاطعیت و هوشیاری دشمنشکن این موضوع را اعلام کردند و مسیر جمهوری اسلامی در جهان باز شد و به همه جهان فهماندند که بسیجیان و رزمندگان با نیت خالص پای این انقلاب ایستادهاند و فشارهای دشمن را تحمل میکنند و در این موفقیت نقش دارند.
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