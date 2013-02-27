دومین یادواره سردار شهید حبیب لکزایی در زرآباد برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر این یادواره با هدف معرفی ابعاد شخصیتی و معنوی این سردار شهید و برای دومین بار متوالی در زرآباد چابهار برگزارشد.

سردار شهید حبیب لکزایی که در اواخر مهرماه امسال به خیل شهدا پیوست، در سال 1358 وارد سپاه پاسداران شد و تا پیش از شهادت، در سمت‌های جانشین و فرمانده سپاه شهرستان زابل، معاون هماهنگ‌کننده سپاه سلمان، جانشین سپاه سلمان، رئیس هیئت امنای گلزار شهدای حضرت رسول اکرم(ص) شهر ادیمی، دبیر ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر استان و مدیرعامل بنیاد حضرت مهدی موعود (عج ) سیستان و بلوچستان انجام وظیفه کرد.