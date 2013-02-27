عملیات حفاری در معابر شهری منطقه 20 تهران متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم بابازاده با اشاره به این مطلب گفت: به منظور سهولت تردد شهروندان و بهسازی سیمای عمومی شهر حفاریهای سطح منطقه ساماندهی می شود و هیچ گونه مجوز حفاری برای شركتهای خدماتی و پیمانكاری صادر نمی شود.

وی به آمادگی این منطقه برای استقبال نوروز 92 اشاره كرد و افزود: اجرای طرح ممنوعیت عملیات حفاری از 15 اسفند ماه آغاز می شود و تا 15 فروردین 92 ادامه دارد.

این مسئول به اتمام مرحله دوم اقدامات عمرانی طرح استقبال از نوروز 92 اشاره كرد و اظهار داشت: در قالب این طرح تا كنون نیازهای عمرانی معابر اصلی و پیرامون حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) از جمله خیابانهای فدائیان اسلام، شهید رجایی، امین آباد، ورامین، زکریای رازی، شهید غیوری، کمیل، امام حسین(ع)، میدان نارنج، ورودی شرقی حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) و روستاهای اسلام آباد، زمان آباد، غنی آباد و تقی آباد رفع شده است و این روند همچنان ادامه دارد.

وی محوریت طرح استقبال از نوروز 92 را ارتقای نگهداشت شهر برشمرد و ادامه داد: با توجه به اینکه در شناسایی و بررسیهای اولیه پیامهای 137 و 1888 شهروندان لحاظ شده است با نهایی شدن اقدامات عمرانی این طرح، شاهد کاهش پیامهای شهروندی و افزایش رضایتمندی شهروندان خواهیم بود.

کارگاه آموزشی مبارزه با جانوران موذی در مدارس منطقه 20 تهران برگزار می شود

اداره محیط زیست شهرداری منطقه 20 تهران در راستای اجرای طرح استقبال از بهار قصد دارد کارگاه آموزشی مبارزه با جانوران موذی را مدارس برگزار کند.

اداره محیط زیست منطقه 20 در راستای ارتقای آگاهی دانش آموزان و جلوگیری از آلودگیهای زیست محیطی و بهداشت محیط زندگی کارگاه آموزشی مبارزه با جانوران موذی را مدارس نواحی یک تا 6 منطقه 20 تهران برگزار می کند.

این کارگاه ها در تاریخ هشت تا 26 اسفند برگزار می شوند در ناحیه یک، در روزهای 12 و 20 اسفند ماه در ناحیه 2، در روزهای 13 و 19 اسفندماه در ناحیه 3، در روزهای 14 و 21 اسفندماه در ناحیه 4، در روزهای 15 و 22 اسفند ماه در ناحیه 5 و در روزهای 16 و 23 اسفند ماه در مدارس ناحیه 6 منطقه 20 تهران برگزار می شود.