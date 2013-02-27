بازگشت طالقانی به فدراسیون و انتخاب رئیس هیئت پهلوانی تهران

به گزارش خبرنگار مهر، خبرهایی از فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای را در زیر می خوانید:

حضور 21 استان در مسابقات 12 گانه

مسابقات 12 گانه زورخانه ای فردا 10 اسفند ماه در زورخانه ملی شهید فهمیده از ساعت 30/8 صبح آغاز خواهد شد. در این مسابقات مدعیان قهرمانی از 20 استان کشور شرکت خواهند کرد. این دوره از مسابقات قهرمانی کشور دو روزه که به یادبود و گرامیداشت شهدای انقلاب اسلامی برگزار می شود، رده های سنی 20 تا 30 سال (متولدین فروردین ماه 1362 لغایت اسفند ماه 1371) را گرد هم خواهد آورد .

دریادار نادری سرپرست هیئت تهران شد

با حکم محمدرضا طالقانی، امیر دریادار حاج مهدی نادری به عنوان سرپرست هیئت پهلوانی و زورخانه ای استان تهران منصوب شد. نژاد فلاح (مدیر کل ورزش و جوانان استان تهران) ضمن حضور در محل فدراسیون با محمدرضا طالقانی و محمد خوش جان (نایب رئیس فدراسیون) در مورد پیشنهاد مسئولین فدراسیون نسبت به تغییرات در هیئت تهران تبادل نظر کرد.

در این نشست پس از 2 ساعت گفتگو بین مسئولان فدراسیون و اداره کل ورزش و جوانان تهران، امیر دریادار حاج مهدی نادری به عنوان سرپرست هیئت پهلوانی و زورخانه ای از نژاد فلاح و طالقانی حکم گرفت.

دریادار نادری که خود از فرماندهان هشت سال دفاع مقدس است، سالهای متمادی در پست های مهمی چون مدیرتامین معاونت اطلاعات نیروی دریایی، ریاست هیئت پهلوانی و زورخانه ای ارتش و نیروهای مسلح، مدیر عامل باشگاه فرهنگی ورزشی ملوان تهران، موسس زورخانه ملوان و ... خدمت کرده است.