رابطه تنگاتنگی میان کتاب حوزه با مقوله کلان تولید دانش وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید علی عماد گفت: همانطور که عنوان نمایشگاه کتب دانشگاهی نمی تواند فارغ از محیط و فضای دانشگاهی باشد عنوان نمایشگاه کتب حوزوی نیز نمی تواند فارغ از این نهاد و الزامات آن باشد.

وی با بیان اینکه تعامل این نمایشگاه با محیط حوزه های علمیه همواره افزایشی بوده است افزود: معاونت پژوهشی حوزه نیز تعامل خوبی با این نمایشگاه در سال های گذشته داشته و کمک های لازم را کرده است تا این نمایشگاه به یک نهاد علمی با اهداف تعریف شده تبدیل شود.

معاون پژوهشی حوزه‌های علمیه با تاکید بر اینکه نمایشگاه کتاب حوزه، نشانگر تمام تحولات علمی حوزه است اضافه کرد: این نمایشگاه می تواند نیاز مصرف کنندگان تولیدات علمی را پاسخگو باشد و ارتباط این دستگاه علمی، تولید گر را با آنان تعریف و تنظیم کرده و گره نشر دینی را باز کند.

وی گفت: این نمایشگاه صرفا یک کتابفروشی نیست بلکه معرکه ای تخصصی و حلقه ای از حلقه مدیریت دانش است و باید اینگونه نیز باشد.

حجت الاسلام عماد با اشاره به اینکه صرف خرید و فروش کتاب در این نمایشگاه کافی نیست افزود: این نمایشگاه باید نشست ها و کمیسیون های علمی خاصی برای حل مسایل حوزه کتاب داشته باشد ناشران و تولید گران مشکلاتشان در کمیته های مختلف طرح کرده و مسوولان پاسخگوی اصحاب نشر بوده و مشکلات و مسایل آنان از ابتدای حلقه تحقیق تا توزیع کتاب بررسی شود.

وی با بیان اینکه نمایشگاه بین المللی کتاب حوزه یک اقدام مبارک است افزود: پس از دو سال برگزاری این نمایشگاه که انجام می شود باید تبدیل به یک نهادعلمی بشود، ضمن اینکه چنین نمایشگاهی باید دارای سند مبنا باشد.

معاون پژوهشی حوزه های علمیه با بیان اینکه به مسوولان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم پیشنهاد کردیم که طرح کلی این نمایشگاه با اهداف، راهبردها و سیاست ها و فرایند روشن برگزاری تبیین شود اضافه کرد: باید بهترین استفاده از این نمایشگاه شود.

وی تصریح کرد: گاهی با زمان نامناسب برگزاری نمایشگاه یا درگیری حوزه ها در فعالیت های دیگر مواجه می شویم ضمن اینکه اطلاع رسانی مناسب در مورد برگزاری نمایشگاه یک ضرورت است.

حجت الاسلام عماد گفت: همچنین پیشنهاد کردیم که این نمایشگاه در یک مکان حوزوی برگزار شود ضمن اینکه معتقدیم با هماهنگی بیشتر و با یک سند مبنا می توان این ظرفیت را کارآمد و تقویت و با یک تغییر اندک بهره وری کار را افزایش داد.

نمایشگاه کتاب حوزه جایگاهی ویژه برای عرضه کتب برگزیده درنظر بگیرد

دبیر کتاب سال حوزه پیشنهاد کرد: نمایشگاه بین المللی حوزه جایگاهی ویژه برای معرفی و عرضه کتب برتر، برگزیده و خاص حوزه در نظر بگیرد.

حجت الاسلام مهدی حقی گفت: تعدد و تعداد بی شمار کتب فرصت توجه به این کتب خاص را از علاقه مندان و محققان حوزوی می گیرد.



وی تاکید کرد: باید نمایشگاه با دسته بندی بر اساس شاخص های معین، کتاب های ارزشمند را به شکل ویژه معرفی کند چرا که بخاطر گسترش تکنولوژی انتشار آثار ضعیف و قوی یکسان جلوه گری می کند.

وی با اشاره به اینکه گاهی مواقع حتی آثار ضعیف بهترمی توانند خود را نمایش بدهند تصریح کرد: این وضعیت فرصت دریافت و مشاهده آثار فاخر علمی را از طلاب علاقه مند می گیرد.

دبیر کتاب سال حوزه بر کمیت گرا بودن نمایشگاه کتاب حوزه تاکید کرد و ادامه داد: کمیت در حوزه نشر کاری خوب است اما در درجه دوم از اهمیت قرار دارد و اصل در ارایه کتاب ،توجه به کیفیت و محتوای ارایه شده است.

حقی با بیان اینکه اگر کتاب را به عنوان پل ارتباطی بین اندیشه ها و اندیشمندان در نظر بگیریم ادامه داد: کتاب در طول تاریخ همواره نقش پررنگ و جایگاه رفیعی داشته و با زبان بی زبانی ماموریت دارد حاصل تفکر یک جامعه و صاحبان یک فرهنگ را به فرهنگ دیگر منتقل کند.

وی برگزاری این قبیل نمایشگاه ها را در واقع یک کار فرهنگی مثبت و بی خطر برای انتقال دیدگاه های فرهیختگان دانست و افزود: این نقش در طول تاریخ وجود داشته الان هم با اینکه مقالات و اطلاعات علمی نقش اول را دارند در حوزه ها جایگاه اصلی متعلق به کتاب است و کتاب هنوز حرف اول را می زند.

دبیر کتاب سال حوزه، نمایشگاه‌ها را آوردگاه تفکرات و تجمیع آثار صاحبان فکر و اندیشه ذکر کرد و ادامه داد: آنان می توانند نتیجه آخرین دستاوردهای صاحبان قلم و اندیشمندان را دریافته و از آن باخبر شده و شرایط ایجاد این هم افزایی را این قبیل نمایشگاه ها بر عهده دارند.

نمایشگاه تخصصی کتاب حوزه که در محل مجتمع امام خمینی(ره) تا پانزدهم اسفندماه صبح ها از ساعت 9 الی 12 و عصرها از ساعت 15 الی 20 و 30 دقیقه پذیرای بازدید کنندگان می‌باشد.