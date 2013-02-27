تولید 5 میلیون تن خوراک دام و طیور در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، برزو بی غم بعد از ظهر چهارشنبه در همایش معاونان بهبود تولیداتدامی کشور در ساری اظهار داشت: امروزه حجم معاملات خوراک دام آماده در دنیا 600 میلیون تن استو

وی افزود: 748 واحد تولید خوراک دام، طیور و آبزیان با ظرفیت 17 میلیون تن در کشور وجود دارد که 12 میلیون تن ظرفیت آن بلا استفاده است.

مدیرعامل تعاونی های تولید خوراک دام، طیور و آبزیان کشور گفت: اگر واحدهای تولید دام، طیور و آبزیان از خوراک اماده استفاده کنند ما تضمین می کنیم که نوسانات شدید قیمت نهادهای خام دامی را از برطرف کنیم.

بی غم افزود: واحدهای تولیدی که در کشور ایجاد شده از آن بهره برداری نمی شود و اراده جمعی برای استفاده از خوراک دام آماده در کشور بوجود نیامده است.

وی با بیان اینکه میزان تولید خوراک دام،طیور و آبزیان در کشور 20 میلیون تن است،گفت: 17 میلیون تن ظرفیت واحدهای تولیدی در کشور بوده که میزان تولید خوراک دامی پنج میلیون تن است.

بی غم گفت: عدم بخشودگی معافیت بخش کشاورزی برای تعاونیهای تولیدی خوراک دام از چالش های اساسی این بخش محسوب می شود.

وی به تاسیس یازده شرکت تامین هماهنگی کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان در استان اشاره کرد و گفت: تلاش می کنیم شرکتهای تعاونی در همه استانهای کشور ایجاد تا برنامه لازم برای بهسازی و نوسازی کارخانجات صورت گیرد.