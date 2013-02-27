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۹ اسفند ۱۳۹۱، ۲۰:۱۷

شجاعی:

90 درصد اهداف صنعت هسته‌ای با راه‌اندازی نمایشگاه‌ها محقق شده است

90 درصد اهداف صنعت هسته‌ای با راه‌اندازی نمایشگاه‌ها محقق شده است

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس امور اجرایی نمایشگاه صنعت هسته‌ای گفت: 90 درصد اهداف صنعت هسته‌ای با راه‌اندازی نمایشگاه‌ها محقق شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی شجاعی عصر چهارشنبه در نشست خبری نمایشگاه دستاوردهای صنعت هسته‌ای کشور که در سالن کنفرانس معاونت دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد اظهار کرد: نمایشگاه‌ دستاوردهای صنعت هسته ای پیش از این در 22 دانشگاه دیگر کشور برگزار شده‌ و حدود 100 هزار نفر از این نمایشگاه‌ها بازدید کرده اند.

رئیس امور اجرایی نمایشگاه صنعت هسته‌ای با تاکید بر اینکه نمایشگاه ‌هسته‌ای پافشاری دولتمردان ‌را توجیه می‌کند، افزود: در این نمایشگاه از دستاوردهای مرکز صنعت هسته‌ای به نمایش گذاشته می‌شود.

شجاعی گفت: این نمایشگاه در سه بخش چرخه سوخت، بخش نیروگاهی و کاربردهای جانبی و 21 غرفه به نمایش تمام دانشجویان دانشگاه‌های آزاد و سراسری استان خراسان بزرگ در می‌آید.

وی بیان کرد: بخش چرخه سوخت شامل اکتشاف و استخراج سنگ اورانیوم تا تولید قرص و اجزای مجتمع سوخت است و حوزه نیروگاهی نیز به امکانات نیروگاه‌های بوشهر و دارخوین می‌پردازد.

رئیس امور اجرایی نمایشگاه صنعت هسته‌ای افزود: در بخش کاربردهای جانبی نیز کاربردهای آن در پزشکی، کشاورزی و سایر رشته‌های مهندسی مورد بررسی قرار می گیرد.

شجاعی یکی از بزرگ‌ترین اهداف برگزاری این نمایشگاه‌ها را ایجاد روحیه خودباوری در جوان‌های ایرانی در زمینه تکنولوژی هسته‌ای دانست و گفت: وقتی جوانان در نمایشگاه دستاوردهای هسته‌ای شرکت کنند روحیه خودباوری در آنها به وجود می‌آید.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به فواید انرژی هسته ای، تصریح کرد: انرژی هسته‌ای در بسیاری از موارد برای درمان بیماری‌هایی مانند سرطان که از رادیو داروها استفاده می‌شود بسیار مفید است.

رئیس امور اجرایی نمایشگاه صنعت هسته‌ای اظهار کرد: انرژی هسته ای در صنایعی مانند کشاورزی و انرژی نیز کاربردهای زیادی دارد.

شجاعی سپس با اشاره به استعدادهای فیزیک هسته‌ای در دانشگاه فردوسی بیان کرد: این استعدادها می‌تواند زمینه همکاری بیشتر را میان دانشگاه فردوسی مشهد و صنعت هسته‌ای کشور فراهم کند.

وی تصریح کرد: بیشتر نخبه‌های رشته‌های مختلف در دانشگاه فردوسی حضور دارند و این نمایشگاه می‌تواند زمینه‌های جذب این نخبگان در صنعت هسته‌ای را نیز بوجود آورد.

 

کد مطلب 2008117

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