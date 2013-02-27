به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی شجاعی عصر چهارشنبه در نشست خبری نمایشگاه دستاوردهای صنعت هستهای کشور که در سالن کنفرانس معاونت دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد اظهار کرد: نمایشگاه دستاوردهای صنعت هسته ای پیش از این در 22 دانشگاه دیگر کشور برگزار شده و حدود 100 هزار نفر از این نمایشگاهها بازدید کرده اند.
رئیس امور اجرایی نمایشگاه صنعت هستهای با تاکید بر اینکه نمایشگاه هستهای پافشاری دولتمردان را توجیه میکند، افزود: در این نمایشگاه از دستاوردهای مرکز صنعت هستهای به نمایش گذاشته میشود.
شجاعی گفت: این نمایشگاه در سه بخش چرخه سوخت، بخش نیروگاهی و کاربردهای جانبی و 21 غرفه به نمایش تمام دانشجویان دانشگاههای آزاد و سراسری استان خراسان بزرگ در میآید.
وی بیان کرد: بخش چرخه سوخت شامل اکتشاف و استخراج سنگ اورانیوم تا تولید قرص و اجزای مجتمع سوخت است و حوزه نیروگاهی نیز به امکانات نیروگاههای بوشهر و دارخوین میپردازد.
رئیس امور اجرایی نمایشگاه صنعت هستهای افزود: در بخش کاربردهای جانبی نیز کاربردهای آن در پزشکی، کشاورزی و سایر رشتههای مهندسی مورد بررسی قرار می گیرد.
شجاعی یکی از بزرگترین اهداف برگزاری این نمایشگاهها را ایجاد روحیه خودباوری در جوانهای ایرانی در زمینه تکنولوژی هستهای دانست و گفت: وقتی جوانان در نمایشگاه دستاوردهای هستهای شرکت کنند روحیه خودباوری در آنها به وجود میآید.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به فواید انرژی هسته ای، تصریح کرد: انرژی هستهای در بسیاری از موارد برای درمان بیماریهایی مانند سرطان که از رادیو داروها استفاده میشود بسیار مفید است.
رئیس امور اجرایی نمایشگاه صنعت هستهای اظهار کرد: انرژی هسته ای در صنایعی مانند کشاورزی و انرژی نیز کاربردهای زیادی دارد.
شجاعی سپس با اشاره به استعدادهای فیزیک هستهای در دانشگاه فردوسی بیان کرد: این استعدادها میتواند زمینه همکاری بیشتر را میان دانشگاه فردوسی مشهد و صنعت هستهای کشور فراهم کند.
وی تصریح کرد: بیشتر نخبههای رشتههای مختلف در دانشگاه فردوسی حضور دارند و این نمایشگاه میتواند زمینههای جذب این نخبگان در صنعت هستهای را نیز بوجود آورد.
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