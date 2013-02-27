حلقه اتحاد بازیکنان النصر در ورزشگاه فولادشهر/ رویارویی سزار با سپاهان

به گزارش خبرنگار مهر، حواشی دیدار تیم‌های فوتبال سپاهان ایران و النصر امارات در چارچوب رقابت‌های مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا که از ساعت 19:30 امروز در ورزشگاه فولادشهر اصفهان آغاز شده، به شرح زیر است:سرمربی تیم سپاهان پیش از آغاز این مسابقه ترکیب بازیکنان خود را در کنفرانس خبری پیش از آغاز مسابقه اعلام کرده بود که در بازی امروز با یک تغییر نسبت به ترکیب اعلام شده روز گذشته قدم به مسابقه گذاشته بود.

در ترکیب تیم سپاهان بر خلاف پیش‌بینی‌ها، احمد جمشیدیان، هافبک تیم سپاهان به جای محرم نویدکیا از ابتدای مسابقه قرار گرفته بود.

جمشیدیان در مسابقه امروز بازوبند کاپیتانی سپاهان را بر بازو بسته بود و به عنوان کاپیتان سپاهان به میدان رفته بود.

با توجه به زمان مسابقه استقبال تماشاگران از بازی به نسبت بازی‌های لیگ برتر بیشتر بود. سپاهانی‌ها که معمولا در بازی‌های لیگ برتر استقبال چندان خوبی از بازی‌های سپاهان به عمل نمی‌آوردند، در این مسابقه حضور بسیاری پیدا کردند.

بازیکنان النصر پیش از شروع بازی در کنار نیمکت خود حلقه اتحاد زدند تا انگیزه خود را افزایش دهند.

نزدیک به 6 هزار تماشاگر در ورزشگاه فولادشهر اصفهان حضور پیدا کرده بودند و بازی را از نزدیک تماشا می‌کردند؛ این تماشاگران پیش از آغاز بازی به شدت بازیکنان خود را تشویق کردند.

بلندگوهای ورزشگاه فولادشهر اصفهان در طول مسابقه بارها از تماشاگران خواست که از پرتاب اشیاء متفرقه به داخل زمین مسابقه خودداری کنند؛ اشاره مسئولان بازی به بازی‌های فصل گذشته سپاهان بود که پرتاب ترقه در آن باعث جریمه تیم سپاهان شد.

محمد جواهری، مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان، علیپور، رئیس ستاد منشور اخلاقی، و مهدی تاج رئیس سازمان لیگ فدراسیون فوتبال برای تماشای این بازی به ورزشگاه فولادشهر اصفهان رفته بودند.

محمدرضا خلعتبری، هافبک تیم سپاهان در این مسابقه با شماره پیراهن 99 به میدان می‌رفت؛ او در مسابقات لیگ با شماره دیگری بازی می‌کند.

برونو سزار کورئا، مهاجم برزیلی سابق سپاهان در این مسابق با لباس آبی النصر به میدان می‌رفت و در این مسابقه با تیم سابقش رویارو شد.

این دیدار در نیمه نخست بازی با پیروزی یک بر صفر تیم سپاهان به پایان رسید.