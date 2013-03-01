به گزارش خبرگزاری مهر، علی باقری در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما با تشریح مذاکرات جمهوری اسلامی ایران با گروه پنج بعلاوه یک در آلماتی قزاقستان افزود: آنها با اذعان به حقوق هسته ای ایران، ‌منطق کشورمان را پذیرفتند.



وی اضافه کرد: ما در مسکو در پنج محور پیشنهادهایی ارائه کردیم که در نشست کارشناسی در ترکیه ابعاد مختلف آن تبیین و ابهامات طرف مقابل رفع شد و در نشست معاونان دو طرف نیز طرح هایی برای اجرایی شدن بسته پیشنهادی ارائه شد.



باقری با اشاره به گفتگوی جلیلی و اشتون پس از نشست معاونان در استانبول گفت : پس از این نشست ها پاسخ 1+5 به بسته پیشنهادی ایران برای خلل در صف واحد ملت ایران به منظور دفاع از دستاوردهای هسته ای خود ، ماهها طول کشید.



معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی افزود : تاخیر چند ماهه پنج بعلاوه یک در پاسخ به پیشنهادهای ایران و اعمال تحریم های بسیار سنگین برضد کشورمان در این مدت، به این دلیل بود که آنان انتظار عقب نشینی و انعطاف ایران را در مذاکرات داشتند اما با رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و ایستادگی ملت ایران نه تنها این فشارها نتیجه ای نداشت بلکه دستاوردهای جدیدی درعرصه علمی و سیاسی به دست آمد.



باقری گفت: دیدیم فشارهای همه جانبه غرب، ایران را در پیشرفت هسته ای متوقف نکرد و طرف مقابل نیز به این نتیجه رسید که رویکرد همکاری تنها راه مذاکرات است.



وی افزود : طرف مقابل تاکنون هر پیشنهادی ارائه می کرد پیشنهادی کلی بود و در آن درخواست هایی مبنی بر توقف غنی سازی و اجرای قطعنامه های شورای امنیت مطرح می شد اما در آلماتی با صرف نظر کردن از کلیات، وارد جزئیات شدند.



باقری با بیان اینکه پیشنهادهایی که گروه پنج بعلاوه یک در آلماتی مطرح کرد نافی حقوق هسته ای ایران نبود و در این مذاکرات به تحریم ها نیز اشاره کردند در عین حال گفت : پیش از این آنها هر گاه در خصوص تحریم ها صحبت می شد این موضوع را ارجاع می دادند به قطعنامه‌های شورای امنیت و تعلیق آنها را نیز بر اساس همان چارچوب قطعنامه ها عنوان می کردند، اما در آلماتی آنها به این موضوع نیز پرداختند.

معاون شورای عالی امنیت ملی اظهار کرد: البته پیشنهادهایی که در آلماتی ارائه شد تامین کننده دیدگاههای جمهوری اسلامی ایران نیست و پیشنهادهای آنها قابل بررسی است.



وی افزود: به این دلیل قرار شد تا نشست کارشناسی در 28 اسفند برگزار شود و نتیجه آن دستور کار خوبی برای مذاکره با گروه پنج بعلاوه یک در نیمه فروردین سال آینده باشد.



معاون دیبر شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد : برای وارد شدن به نشست کارشناسی، گروه پنج بعلاوه یک باید اصول احترام متقابل و حرکت مذاکرات در چارچوب ان پی تی را بپذیرد.



باقری گفت : جمهوری اسلامی ایران باید حقوق هسته ای خود را تثبیت شده ببیند و دو طرف گام به گام و همجنس و همزمان در یک مسیر حرکت کنند.



وی افزود : فقط پیشرفت های ایران نبود که مسیر مذاکرات را تغییر داد بلکه ریاست ایران بر جنبش غیر متعهدها و برگزاری آن در تهران قدرت عینی ایران را به طرف مذاکره کننده تحمیل کرد.



باقری گفت: ما در این مسیر حضور با شور و نشاط مردم را در با وجود مشکلات اقتصادی درراهپیمایی 22 بهمن داشتیم که حضور گسترده مردم تعجب غرب را بهمراه داشت .



معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت : کاری که تیم مذاکره کننده ایرانی در آلماتی انجام داد این بود که در روز دوم مذاکرات آلماتی بسته پیشنهادی 1+5 را از منظر بسته پیشنهادی خود در مسکو بازآرایی کرد و نشان داد که بسته پیشنهادی آنان چگونه قابل بررسی است.



باقری افزود: رژیم صهیونیستی تلاش می کند مذاکرات هسته ای به نتیجه نرسد اما گروه 1+5 باید هوشیار باشد تا در دام این رژیم گرفتار نشود و دکتر جلیلی نیز این مسئله را هشدار داده است.



وی اضافه کرد: اصول محوری ما در تعامل با 1+5 بر اساس منطق با تکیه بر ابتکارات و متکی بر اقتدار است و تعاملی خشک نیست.



معاون دبیرشورای عالی امنیت ملی افزود : تیم مذاکره کننده کشورمان اقتدار خود را از ولایت مقام معظم رهبری و حمایت مردم در همه عرصه ها دارد که توانسته است منطق گفتگوها را به سمت تامین نظر جمهوری اسلامی ایران پیش ببرد.



باقری اضافه کرد: ما فقط درپی تحقق حقوق خود هستیم و این حقوق را بر اساس نیازهای خود و با تکیه بر قانون NPT تعیین می کنیم.



وی با بیان اینکه تعلیق غنی سازی نافی حقوق ملت ایران است گفت: پنج بعلاوه یک با پیشرفت مذاکرات گام به گام از درخواست های خود چشم پوشیدند.



باقری افزود: گروه 1+5 از گفتگوهای عراق تا آلماتی مسئله تعلیق غنی سازی را مطرح نکرد چرا که به این نتیجه رسیده است این درخواست ها تنها در مذاکرات بن بست ایجاد می کند.



معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد: گروه1+5 باید به صراحت به حقوق هسته ای ایران اعتراف کند و توجیهی برای نپذیرفتن این درخواست وجود ندارد زیرا یکی از گام هایی که غرب باید برای از بین بردن فاصله ها بردارد، این است.



وی افزود: مذاکرات آلماتی می تواند نویدی برای بهبود شرایط در مذاکرات و رسیدن به توافق میان دوطرف باشد.