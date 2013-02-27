5+1 در آلماتی از مواضع خود کوتاه آمد/ بازنویسی طرح بغداد برای پاسخ به پیشنهاد مسکو

به گزارش خبرنگار مهر مذاکرات ایران و 1+5 دقایقی پیش پایان یافت اما برخی منابع دیپلماتیک از عقب نشینی 5+1 در این مذاکرات خبر داده اند.

این منابع عقب نشینی 5+1 از مواضع پیشین خود را بی سابقه توصیف کرده اند.

این در حالی است که یک منبع ایرانی نزدیک به مذاکرات گفت ایران در واقع پیشنهاد جدیدی از گروه 1+5 دریافت نکرده بلکه پس از 8 ماه پاسخ پیشنهادهای خود در اجلاس مسکو را گرفته است.

این دیپلمات که در پاسخ به برخی اخبار منتشر شده از جانب منابع غربی دریاره ارائه یک پیشنهاد جدید به ایران سخن می گفت، گفت: صورت صحیح مسئله این است که گروه 1+5 پیشنهاد بغداد را به گونه ای بازنویسی کرده است که پاسخی به پیشنهاد مسکو باشد. بنابراین آنچه روز سه شنبه به تیم ایرانی ارائه شد یک پاسخ است نه یک پیشنهاد جدید.

این دیپلمات اضافه کرد: اینکه این پاسخ تا چه حد قابل قبول است نیازمند بررسی است.

خاطر نشان می شود، دور دوم مذاکرات ایران و گروه 1+5 در حالی پایان یافت که طرفین بر ادامه گفتگو ها در آلماتی قزاقستان توافق کردند.

همچنین مذاکرات کارشناسی ایران و 1+5 نیز در استانبول برگزار خواهد شد.

جلیلی مسئول تیم مذاکره کننده ایران قرار است تا دقایقی دیگر در نشست خبری درباره گفتگوهای آلماتی توضیحاتی ارائه کند.