به گزارش خبرنگار مهر، مراسم جشن یازدهمین سال تاسیس باشگاه هنرمندان ایران، با رویكرد تجلیل از مقام والای انسانیت از ساعت 21 پنجشنبه با حضور شخصیت‌هایی از اهالی هنر، ورزش، فرهنگ، خیرین و مسئولان این حوزه ها در تالار وحدت برگزار شد.

در این مراسم كه حدود 4 ساعت به طول انجامید، بخش‌های مختلفی را شامل می‌شد كه در همان ابتدا ضمن پخش تصاویری از فعالیت‌های باشگاه هنرمندان، كلیپی به نمایش در آمد و از درگذشتگان این عرصه از جمله مجید سبزی، روح الله داداشی، نیما نهاوندیان، علی مودت، علیرضا حافظی و ناصر حجازی یادی شد. در این بین هنگام پخش تصاویر مرحوم ناصر حجازی، تمامی سالن وی را به شدت تشویق كردند. اشك‌های ظلی هم در این لحظه جالب توجه بود.

در ادامه یاریار مسئول تیم هنرمندان با پخش كلیپی خاص روی صحنه آمد و در مورد نحوه شكل‌گیری این تیم صحبت كرد. وی در بخشی از صحبت‌هایش از اجرای طرح مسابقات جهانی هنرمندان در سال آینده خبر داد كه هدف آن بیان این واقعیت است كه هنر و ورزش در خدمت انسانیت است. همچنین مدیرعامل باشگاه هنرمندان تاكید كرد كه این تیم تا كنون 458 بازی خیرخواهانه برای حمایت از موسسات خیریه و افراد نیازمند انجام داده است.

در ادامه مراسم، اجراهای هنری و كلیپ‌هایی از مجاهدت رزمندگان پخش شد و در پایان این آیتم از دو خانواده شهید رضایی مجید و شهید اكبر غیانوری تجلیل شد. بررسی وضعیت بیماران مبتلا "ام.اس" هم بخش دیگری از آیتم‌های این جشن بود.

بخش پایانی مراسم به اهدای تندیس‌های مختلف مربوط می‌شد كه در این بین ابتدا از حسین كلانی، فرامرز ظلی، محمد زادمهر، جلال پیشوانیان، میرشاد ماجدی، تیمور غیاثی، سیدمجتبی سجادی، محمد فنایی، رحیم زارع و مهدی رحمتی برای اهدای تندیس‌ها دعوت به عمل آمد.

مهدی محمدنبی، داریوش بابائیان، عزیزالله محمدی، احمد میرعلایی، سیدجواد هاشمی، علی فتح‌الله‌زاده، منصور برزگر، جعفر كاشانی، حمید سمندریان كه به جای وی این جایزه به هما روستا اهدا شد و مهدی رضایی‌مجد افرادی بودند كه تندیس انسانیت در مدیریت را دریافت كردند.

مجری این برنامه در هنگام اهدای این تندیس‌ها جای همایون بهزادی سرطلایی فوتبال ایران را خالی كرد. وی همچنین در حالی كه خود را پرسپولیسی می‌دانست، از حضار خواست دعا كنند تا مهدی رحمتی به تیم ملی برگردد. ضمن اینکه در زمان اهدای تندیس فتح‌الله‌زاده كه توسط زادمهر صورت گرفت، او گفت آقای مدیرعامل برد 4 بر یك امروز (پنجشنبه) پرسپولیس برابر سایپا را فراموش نكنید.

در ادامه جشن یازدهمین سال تاسیس باشگاه هنرمندان ایران، توسط همسر ناصر حجازی، مسعود رایگان، ناصر عظیمی، حسین شمس، محمدرضا داورزنی، حسن بیادی، مهدی دادرس، حبیب الله شیرازی، بهمن سلطانی، حسین یاریار و مهدی اربابی اهدا شد.

پیش از اهدای این تندیس اسامی افراد روی صحنه به صورت كلیپی پخش شد كه با نمایش عكس هر كدام از این برندگان حضار به شدت آنها را تشویق كردند. البته پیش از اهدای تندیس‌های انسانیت جایزه منتخب هیات داوران به خاطر اخلاق خوب و والا در عرصه ورزشی و خارج از زمین ورزش به مهدی مهدوی‌كیا اهدا شد.

در نهایت این تندیس‌ها به جمشید مشایخی، عزت الله انتظامی، محمدرضا طالقانی، پوران درخشنده، رویا تیموریان، رضا عطاران، كریم باقری، علی كریمی، حمید سوریان و سید مهدی رحمتی اهدا شد. در نهایت هم با یك موسیقی زیبا و برنامه ای جالب این جشن در حالی به پایان رسید كه همه حاضران در سالن سرود ای ایران را سر دادند.

این مراسم نكات مثبت بسیاری داشت اما بی‌نظمی، مشخص نبودن جای استقرار مهمانان ویژه و همچنین قرار ندادن محلی برای گفتگوی رسانه‌ها با نفرات برگزیده، شرایط نامطلوبی را در بخش انتهایی مراسم ایجاد کرده بود.