به گزارش خبرنگار مهر، وجیه الله چشمه‌سری در پایان تمرین امروز جمعه تیم فوتبال پرسپولیس در خصوص وضعیت علی کریمی گفت: این بازیکنان مشکلی ندارد اما می‌خواهیم از پای او MRI بگیریم تا بتوانیم مصدومیتش را کنترل کنیم.

وی اضافه کرد: پس از تمرینات بسیار خوبی که کریمی در یک ماه و نیم گذشته انجام داده، مصدومیتش کاملا برطرف شده و می‌تواند پرسپولیس را مقابل ذوب‌آهن همراهی کند.

پزشک تیم فوتبال پرسپولیس در خصوص مهدوی‌کیا هم گفت: این بازیکن امروز در تمرینات گروهی شرکت کرد و از لحاظ بدنی آماده است. بازی کردن مهدی مقابل ذوب آهن بستگی به نظر کادر فنی دارد.

دیدار تیم‌های فوتبال ذوب‌آهن اصفهان و پرسپولیس در مرحله یک‌چهارم نهایی رقابتهای فوتبال جام حذفی کشور روز سه‌شنبه هفته آینده در ورزشگاه فولادشهر اصفهان برگزار می‌شود.