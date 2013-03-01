به گزارش خبرنگار مهر، علی فتح الله‌زاده در حاشیه مراسم جشن یازدهمین سال تاسیس باشگاه هنرمندان ایران، در خصوص دریافت تندیس مدیریت این مراسم ضمن بیان مطلب فوق گفت: انتظار نداشتم چنین تندیسی را به من اهدا كنند زیرا لیاقت این تندیس را ندارم. من از تمام مسئولان برگزاری مراسم كه من را هم دیدند، تشكر می‌كنم و امیدوارم این كار انسانی ادامه پیدا كند.

وی همچنین افزود: این كار از چند جنبه قابل احترام و تقدیر است. این كه تنها بحث خیرخواهانه در آن مطرح نبوده و به نظر من مسئولان اثری هنری كه محتوایی لذت بخش داشت را از خود به یادگار گذاشتند که این بسیار ارزشمند است.

مدیرعامل باشگاه استقلال در بخش دیگری از این گفتگو، در خصوص توقف تیم فوتبال این باشگاه مقابل الریان در قطر اظهار داشت: شما كارشناس هستید و می‌دانید استقلال در گروه مرگ قرار دارد. در این گروه همه قهرمانان جمع شده‌اند اما بنده فكر می‌كنم استقلال از این گروه صعود كرده و به مراحل پایانی جام هم می‌‎رسد.

وی با بیان اینكه استقلال در این بازی با بدشانسی سه مرتبه پیروزی را با تساوی عوض كرد، ادامه داد: كار دست ما بود و اگر گل سوم را زودتر می‌خوردیم باز هم می‌توانستیم گل بزنیم. ما در این بازی موقعیت‌های تك به تك زیادی را از دست دادیم و سه مرتبه هم توپ‌های‌مان به تیر دروازه حریف برخورد کرد. بخت با ما یار نبود كه پیروز شویم اما گرفتن یك امتیاز در قطر هم ارزشمند بود.

فتح‌الله‌زاده در ادامه در خصوص بحث استعفایش از مدیرعاملی این باشگاه تاكید كرد: متاسفانه دو روز قبل خبری را شنیدم كه بنده را بسیار ناراحت كرد. در این مدت عده‌ای با من سر ناسازگاری گذاشته‌اند، نفراتی كه خود در رده‌های بالاتر وزارت ورزش و جوانان سمت دارند. بنده حتماً در دیدار با وزیر این مسایل را خواهم گفت كه این آقایان دنبال حاشیه درست كردن برای باشگاه و تیم فوتبال هستند.

وی در خصوص اینكه گفته می‌شود لیدرهای استقلال با هماهنگی وی و با حركتی سازماندهی شده مقابل وزارت ورزش تجمع كردند، یادآور شد: این آقایان می‌گویند كه من لیدرهای استقلال را برای تجمع مقابل وزارت ورزش فرستاده‌ام اما اگر من این كار را كرده بودند 10-15 لیدر نمی‌رفتند بلكه با یك اشاره من 5 هزار نفر آنجا تحصن می‌كردند زیرا همه به من محبت دارند.

مدیرعامل استقلال در این خصوص اضافه كرد: این كارها را همان كسانی كردند روز عقد قرارداد با فرهاد مجیدی مقابل باشگاه حضور پیدا کرده و علیه ما و فرهاد شعار دادند كه آنها آدم‌های ما نیستند.

وی با بیان اینكه خوشبختانه تنها حامی‌اش وزیر است، تصریح كرد: بنده تنها به حرمت مردانگی وزیر با این همه مشقت‌ كارم را انجام می‌دهم. ای كاش عباسی با استعفای من موافقت می‌كرد تا می‌توانستم بعداً درباره انسانیت و شرافت ایشان صحبت كنم. الان نمی‌توانم چیزی بگویم چون بعضی‌ها می‌گویند این حرف‌ها را می‌زند تا بماند اما روزی كه از استقلال بروم به راحتی این مطالب را بیان خواهم كرد.

فتح‌الله‌زاده با تاكید مجدد بر اینكه امروز بعضی‌ها به هر دلیل بحث استعفایش را مطرح می‌كنند، یادآور شد: مطرح شدن بحث استعفای من به خاطر آدم‌هایی است كه می‌خواهند من استعفا بدهم و بروم تا آنها بیایند. من هم دست وزیر را باز گذاشتم تا آنها را بیاورد. این مردانگی نیست كه نمی‌گذارند به تیم كمك شود، ما را اذیت می‌کنند و بعد می‌گویند استعفا دادم.

وی با تاكید بر اینكه این افراد می‌خواهند بحث اختلافش با عباسی را القا كنند، یادآور شد: بنده بار دیگر تاكید می‌كنم تنها حامی من وزیر است و به عشق ایشان در استقلال كار می‌كنم.

مدیرعامل باشگاه استقلال افزود: اگر استعفایی هست ایشان باید در خصوص آن اظهار نظر كنند. وقتی ایشان می‌گویند استعفایی به دستش نرسیده حتماً نرسیده، پس چرا آقایان به این مساله دامن می‌زنند! بنده با تمام وجود كارم را انجام می‌دهم.

وی با اشاره به اینكه با یك شرمندگی بزرگ به قطر رفت، ادامه داد: نمی‌توانستم به بازیكنان نگاه كنم اما آنها صمیمانه از من استقبال كردند و با رفتارهای خوب خود به من نشان دادند پناهگاه خوبی در تیم دارم. از قلعه‌نویی و كادر فنی هم تشكر می‌كنم كه بازی زیبایی را در قطر ارایه دادند اما فوتبال همین است و این گونه نیست كه تیمی كه خوب بازی می‌كند، همیشه برنده باشد. هرچند كسب یك امتیاز در قطر هم ارزشمند بود.

فتح‌الله‌زاده در ادامه در خصوص مشكلات مالی این باشگاه و بحث سازمان لیگ در خصوص اینكه به تیم‌های بدهكار اجازه حضور در فصل آینده لیگ برتر داده نمی‌شود، تاكید كرد: این مسایل است كه می‌گویم مظلوم واقع شده‌ایم، قبل از اینكه بدهی‌ها اعلام شود ما را تیتر خاص کرده و اعلام کردند نمی‌گذاریم استقلال در لیگ حضور داشته باشد اما وقتی لیست بدهكارها اعلام شد، دیدیم كه ما در رتبه 10 هستیم و 9 تیم بدهكارتر از ما هم در فوتبال هستند. متاسفانه بعضی‌ها دوست دارند ما را به حاشیه ببرند اما به حول قوه الهی به حاشیه نمی‌رویم.

وی با تاكید بر اینكه به غیر از پرسپولیس همه تیم‌ها مشكل مالی دارند، اذعان داشت: واقعاً نمی‌دانم چرا بدهی‌های ما همیشه در چشم است. وزارت هم می‌خواهد كمك كند اما مشكلات قانونی وجود دارد و قطعاً اگر موانع قانونی برداشته شود آقای وزیر اولین كمك‌ها را به استقلال و پرسپولیس می‌كند.

مدیرعامل باشگاه استقلال یادآور شد: شرایط استقلال بسیار سخت است اما از دوستان می‌خواهم در این مقطع ما را اذیت نكنند زیرا باید با خارجی‌ها رقابت كنیم. بیایند به ما و پرسپولیس كمك كنند تا به شرایط مطلوب برسیم، البته خدا را شكر پرسپولیس تا حدودی راه افتاده است و به ما هم كمك كنند تا در آسیا عقب نیافتیم.

وی در پاسخ به اینكه به صحبت‌های اخیر امیدوار رضایی در مورد جایگاه مدیرعامل و اقداماتی كه باید هیات مدیره انجام دهد اظهار داشت: خودم هم به این موضوع اعتقاد دارم كه هیات مدیره باید برای تامین بودجه فعالیت كند اگر حرف من غلط است كارشناسان روشنم كنند زیرا ندانستن عیب نیست. تخصص، تعهد و تجربه من در سالیان حضورم در فوتبال می‌گوید هرچند هیات مدیره مسئول تامین همه منابع مالی نیست اما می‌تواند بخشی از آن را تامین كند. نمی‌توان گفت كه ما عضو هیات مدیره اما در حل مشكلات مالی كمكی نمی‌كنیم. البته هیات مدیره جدید كارش را خوب انجام می‌دهد و بنده به تلاش تمام دوستان احترام می‌گذارم اما نمی‌توانم همزمان هم مدیریت كرده، هم تیمداری كنم و هم پول در بیاورم که این بسیار سخت است.

فتح‌الله‌زاده در پایان در خصوص اینكه آیا باشگاهی مانند استقلال و پرسپولیس نباید ردیف بودجه مستقل در مجلس داشته باشند؟ گفت: بنده نمی‌گویم تنها باشگاه اما باشگاهی هستیم كه در ابتدای سال خودم ردیف بودجه را مشخص می‌كنم. امسال هم آن را نوشتم اما به خاطر مشكلات مالی و محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های قانونی كه برای وزیر ورزش و جوانان به وجود آمده حتی هنوز نتوانستیم آن بودجه‌ای كه مجلس برای ما مصوب كرده را دریافت كنیم كه این مساله كار را برای ما سخت می‌كند.