به گزارش خبرنگار مهر، دکتر عبدالرضا عزیزی روز جمعه در هفتادوچهارمین اجلاس روسای دانشگاههای علوم پزشکی کشور در دانشگاه علوم پزشکی تهران اظهارداشت: سرپرست وزارت بهداشت عنوان می کند که برنامه پزشک خانواده 17 سال است که مغفول مانده. باید بپرسیم که ایراد کار کجاست که این اتفاق افتاده است.

وی با بیان این مطلب که همه ایراد می گیریم و انتقاد می کنیم، گفت: باید صادق باشیم و بگوییم چرا اجرای پزشک خانواده در 5 استان کشور موفق نبوده است.

عزیزی از سرپرست وزارت بهداشت خواست که برای موفقیت در اجرای برنامه پزشک خانواده تلاش کند تا افتخار این موفقیت به نام او نوشته شود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از اینکه مقوله پیشگیری در وزارت بهداشت مظلوم واقع شده است، گفت: متاسفانه کمترین اعتبارات برای پیشگیری در نظر گرفته شده است. در صورتی که ما نباید اجازه بدهیم مردم بیمار شوند و بعد بخواهیم آنها را درمان کنیم.

وی با اشاره به تلاش دکتر طریقت برای اجرای برنامه پزشک خانواده، تاکید کرد: در جلسه ای که با معاون برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری داشتیم، دفاعیات سرپرست وزارت بهداشت از برنامه پزشک خانواده باعث شد بعد از پایان این جلسه 200 میلیارد تومان اعتبارات پزشک خانواده را بدهند که 120 میلیارد آن نیز واریز شده است.

عزیزی گفت: حرفهای قشنگ فقط قشنگ است. آنچه مهم است، عمل است.