داریوش باباییان تهیه‌کننده سینما که از اعضای باشگاه فرهنگی ورزشی هنرمندان است و در یازدهمین جشن تأسیس این باشگاه از تقدیرشدگان این جشن بود درباره نحوه انتخاب هنرمندان برای تقدیر و تجلیل در این مراسم به خبرنگار مهر گفت: برای جشن یازدهمین سال تأسیس باشگاه فرهنگی ورزشی هنرمندان، هیأت داورانی وجود داشت و فرم‌های نظرسنجی بین هنرمندان و ورزشکاران ارائه شد تا چهره‌های مختلف این دو حوزه را از نظر فعالیت مستمر و تأثیرگذار و همچنین فعالیت‌های خیرخواهانه مورد ارزیابی قرار دهند.



وی ادامه داد: یک هفته پیش از برگزاری این جشن آرا و نظرات از طرف هیأت داوران مورد بررسی قرار گرفت و دو گروه 10 نفره که هر گروه متشکل از 5 هنرمند و 5 ورزشکار بود مورد تقدیر تجلیل قرار گرفتند. یک گروه 10 نفره به عنوان هنرمندان و ورزشکاران فعال و تأثیرگذار مورد تقدیر قرار گرفتند و یک گروه 10 نفره نیز به عنوان هنرمندان و ورزشکاران فعال در حوزه امور خیریه لوح انسانیت دریافت کردند.



مهدی محمدنبی، داریوش بابائیان، عزیزالله محمدی، احمد میرعلایی، سیدجواد هاشمی، علی فتح‌الله‌زاده، منصور برزگر، جعفر كاشانی، حمید سمندریان كه به جای وی این جایزه به هما روستا اهدا شد و مهدی رضایی‌مجد افرادی بودند كه تندیس انسانیت جشن یازدهمین سال تأسیس باشگاه فرهنگی ورزشی هنرمندان را دریافت کردند.



تندیس فعالیت مستمر و تأثیرگذار نیز به جمشید مشایخی، عزت الله انتظامی، محمدرضا طالقانی، پوران درخشنده، رویا تیموریان، رضا عطاران، كریم باقری، علی كریمی، حمید سوریان و سید مهدی رحمتی اهدا شد. جشن یازدهمین سال تأسیس باشگاه هنرمندان شامگاه جمعه 11 اسفندماه در تالار وحدت برگزار شد.