امیدهای فوتبال از تصمیمات خودی ضربه خوردند؛ همه نگران تیم ملی هستند

همایون شاهرخی در گفتگو با خبرنگار مهر و در خصوص شکست تیم ملی فوتبال ایران برابر ازبکستان در دیداری دوستانه گفت: تیم ملی هر کشوری برای موفقیت در دیدارهای رسمی نیاز دارد که بازی های تدارکاتی مناسب داشته باشد تا نقاط ضعف را برطرف کند. اگرچه همیشه گفته می‌شود نتایج بازی های دوستانه چندان مهم نیست، اما باخت پر گل نشان می‌دهد ضعف های یک تیم بیش از اندازه است.

وی ادامه داد: ملی پوشان ما مقابل ازبکستان یک شکست سنگین را پذیرا شدند و همه نگران وضعیت تیم ملی شدند. تیم ملی بدون تعارف حرفی برای گفتن مقابل ازبکستان نداشت. از اشتباه بازیکن پا به سن گذاشته تا ضعف خط دفاع و اشتباهات دروازه بان شماره یک تیم ملی که این روزها سوژه فوتبال ما شده است. در تمام خطوط مقابل ازبکستان ضعیف بودیم و تاوان آن را با سه گل دادیم. گل هایی که زنگ خطر برای فوتبال ملی ما است و اگر ادامه پیدا کند شرایط برای ما سخت تر خواهد شد. کادر فنی تیم ملی باید شرایط را تغییر دهد و هر چه زودتر تغییرات اساسی در تیم ملی بوجود بیاورد تا شاهد اوج دوباره فوتبال کشورمان در دنیا باشیم.

جوانگرایی حلقه گمشده در تیم ملی

وی در خصوص بحث جوانگرایی در تیم ملی ایران گفت: باید قبل از جام جهانی دست به جوانگرایی میزدیم که انجام ندادیم. قرار شد برای جام ملت های آسیا جوانگرایی کنیم که تا به امروز این اتفاق رخ نداده است تا همچنان از بازیکنانی استفاده کنیم که سن بالایی دارند و اشتباهات زیادی هم دارند. عدم استفاده از بازیکنان جوان و میدان دادن به کسانی که خود را صاحب و مالک تیم ملی می‌دانند و حتی بازیکنان جوان را تهدید می‌کنند که اجازه نخواهند داد به تیم ملی دعوت شوند. انگیزه لازم را از بازیکنان جوان میگیرد و باعث می‌شود که کم کم از تلاش بیشتر برای رسیدن به پیراهن تیم ملی دست بکشند. بازیکنان جوان آرزوی پوشیدن پیراهن تیم ملی را دارند و باید به آنها میدان داده شود. اگر در جام ملتهای آسیا جوانگرایی نکنیم بطور حتم تعداد زیادی از بازیکنان از تیم ملی کنار خواهند رفت. تیم های ملی هر کشور به جوانان اهمیت می‌دهند و برنامه ریزی دقیق برای جوانان خود دارند و امیدوارم ما هم این اهمیت را الگو قرار دهیم تا بتوانیم آینده فوتبال کشورمان را تضمین کنیم و دیگر دست از سر بازیکنان پا به سن گذاشته‌ بر داریم.

فوتبال به تغییرات گسترده احتیاج دارد

شاهرخی در خصوص تغییر سر مربی امید و صبحتهای تاج در مورد سرمربی تیم ملی گفت: متاسفانه با اشتباهات خودمان دوباره به تیم امید ضربه زدیم. استفاده از کادر فنی کم تجربه و پر اشتباه باعث شد تا نتوانیم موفق باشیم. حسین عبدی کنار رفت اما آیا تصمیم درستی برای جانشین او گرفته ایم. آیا باز هم فدراسیون هیجانی سرمربی انتخاب خواهد کرد. رئیس فدراسیون فوتبال می‌گوید بهتر از امیر قلعه نویی نداریم که این حرف جای سوال دارد. ما در جام جهانی موفق نبودیم و نمی‌توانیم چشم بر روی واقعیت ها ببندیم. اگر با همین روند پیش برویم در جام ملتهای آسیا به مشکل خواهیم خورد. فوتبال ما به تغییرات گسترده و خون تازه نیاز دارد تا به موفقیت دست پیدا کنیم ولی اگر نخواهیم چشم به روی واقعیت ببندیم هرگز موفق نخواهیم شد.



روسیه جنگنده بازی خواهد کرد

کارشناس‌ فوتبال در خصوص دومین دیدار دوستانه ایران برابر روسیه گفت: روسیه یک تیم فیزیکی و جنگنده است که به فوتبال قدرتی معروف است. این دیدار می‌تواند ضعف ها را بیشتر نشان داده تا کادر فنی درصدد رفع نقاط ضعف بر بیاید. برای دیدار برابر روسیه باید از بازیکنان جوانی استفاده کنیم که در اردو حضور دارند. فدراسیون فوتبال باید تا قبل‌ از شروع جام ملتهای آسیا چند بازی تدارکاتی دیگر را فراهم کند تا تیم ملی نقاط ضعف خود را برطرف کرده تا با قدرت راهی تورنمنت قدیمی آسیا شده تا پس از گذشت بیش از پنجاه سال به مقام قهرمانی در آسیا دست پیدا کند.