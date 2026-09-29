خبرگزاری مهر، گروه جامعه؛ پس از سوءاستفاده کلاهبرداران از موضوعاتی مانند عکس یادگاری، کالابرگ، ابلاغیه‌های قضایی و یارانه برای فریب مردم و دسترسی به اطلاعات و حساب‌های بانکی، این بار شگرد جدیدی با عنوان دعوت‌نامه عروسی در فضای مجازی مورد استفاده قرار گرفته است.

پیگیری های خبرنگار مهر حاکی از آن است که پیام‌هایی با مضمون دعوت به مراسم عروسی برای افراد ارسال می‌شود. در متن پیام آمده است: حضور شما و خانواده محترم در جشن عروسی ما بسیار باارزش است. لطفاً اجازه دهید افتخار میزبانی شما را در این روز زیبا داشته باشیم.

در ادامه نیز از مخاطب خواسته می‌شود برای مشاهده آدرس تالار و زمان برگزاری جشن، وارد یک اپلیکیشن شود. در کنار این پیام، فایلی با فرمت APK و با عنوان کارت دعوت قرار دارد.

سرهنگ جواد مختاررضایی، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا فراجا، با اشاره به شناسایی شگرد جدید مجرمان سایبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: متأسفانه کلاهبرداران سایبری با سوءاستفاده از احساسات و کنجکاوی کاربران، پیام‌هایی تحت عنوان «دعوت‌نامه عروسی» را در پیام‌رسان‌ها منتشر کرده‌اند. در این روش، مجرمان با ارسال یک فایل با فرمت APK تحت عنوان «کارت دعوت»، از کاربران می‌خواهند برای مشاهده جزئیات مراسم از جمله آدرس تالار، این فایل را نصب کنند. کاربران عزیز باید بدانند که نصب این فایل‌ها، تلفن های همراه آنان را آلوده به بدافزارهای جاسوسی می کند.

وی با تأکید بر لزوم هوشیاری شهروندان خاطرنشان کرد: از تمامی هموطنان عزیز تقاضا دارم هرگز لینک‌ها و فایل‌های با فرمت APK را که از سوی افراد ناشناس و یا حتی مخاطبان آشنا ارسال می‌شود، باز یا نصب نکنند؛ چرا که کارت‌های دعوت واقعی هرگز به صورت فایل نصبی برای کاربران ارسال نمی‌شوند و نیازی به نصب اپلیکیشن برای مشاهده جزئیات مراسم ندارند.

سرهنگ مختاررضایی در ادامه افزود: چنانچه شهروندان با چنین پیام‌هایی مواجه شدند، ضروری است ضمن مسدود کردن و گزارش دادن حساب کاربری ارسال‌کننده، از باز کردن هرگونه فایل ضمیمه جداً خودداری کنند. همچنین تأکید می‌کنم در صورت نصب اشتباه اینگونه فایل‌ها، افراد باید سریعاً اینترنت گوشی خود را قطع کرده و جهت دریافت راهنمایی‌های فنی و پیشگیرانه با مرکز فوریت‌های سایبری پلیس فتا به شماره ۰۹۶۳۸۰ تماس بگیرند.

معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا فراجا در پایان یادآور شد: مردم عزیز می‌توانند برای کسب اطلاعات تکمیلی و مشاهده سایر هشدارهای امنیتی به سایت رسمی پلیس فتا به نشانی www.policefata.ir مراجعه کنند. به یاد داشته باشید که آگاهی و هوشیاری شما، بهترین سپر در برابر شگردهای کلاهبرداری سایبری است.