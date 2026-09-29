ارتباط مصرف قند در کودکی و اضطراب در بزرگسالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیسن نت، «هانا ناوراتیلووا» از دانشگاه IPB اندونزی، که رهبری این مطالعه را در زمان حضورش در دانشگاه سوری در بریتانیا بر عهده داشت، گفت: «تحقیقات نشان داده است که قند ممکن است بر خطر ابتلا به چندین بیماری مزمن مانند دیابت تأثیر بگذارد.»

او در یک بیانیه خبری افزود: «از آنجا که در مطالعه قبلی خود ارتباط بین علاقه به غذاهای شیرین و مشکلات سلامت روان را مشاهده کردیم، به طور خاص علاقه‌مند به درک این موضوع بودیم که آیا مصرف قند در اوایل زندگی می‌تواند در بروز مشکلات سلامت روان مانند افسردگی و اضطراب در سنین بالاتر نقش داشته باشد یا خیر.»

محققان داده‌های بیش از ۴۶۰۰۰ نفر را که در بریتانیا در طول و پس از سهمیه‌بندی قند جنگ جهانی دوم متولد شده بودند، تجزیه و تحلیل کردند.

آنها دریافتند افرادی که در رحم و تا سن ۲ سالگی در معرض دوره‌های طولانی‌تری از سهمیه‌بندی قرار داشتند، در بزرگسالی با خطر کمتر ابتلا به اضطراب روبرو بودند.

از سوی دیگر، زنانی که در دوران نوزادی هیچ محدودیتی در مصرف قند نداشتند یا فقط محدودیت‌های محدودی داشتند، بیشتر احتمال داشت که با افزایش سن دچار اضطراب شوند.

این مطالعه همچنین تفاوت‌هایی را در اولویت های غذایی در مراحل بعدی زندگی نشان داد.

شرکت‌کنندگانی که در معرض طولانی‌ترین دوره سهمیه‌بندی قند قرار داشتند، در بزرگسالی تمایل کمتری به غذاهای شیرین نشان دادند.

اسکن مغز MRI نزدیک به ۶۰۰۰ شرکت‌کننده نیز تفاوت‌هایی را در حجم ماده خاکستری بین گروه‌ها نشان داد. محققان تغییرات قابل توجهی را در ۱۱ ناحیه، از جمله مخچه- بخشی از مغز که ممکن است در سلامت روان نقش داشته باشد- شناسایی کردند.

نویسنده ارشد، «نوفار گیفمن»، استاد انفورماتیک سلامت و زیست‌پزشکی در دانشگاه سوری، در یک بیانیه خبری گفت: «به نظر می‌رسد محیط‌های تغذیه‌ای اولیه ارتباط پایداری با سلامت روان دارند.»

او گفت: «مطالعات آینده باید شامل ژنتیک باشد تا بهتر درک شود که چگونه تغذیه اولیه در طول زمان سلامت روان را شکل می‌دهد.»