تیم اسکواش دختران حذف شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان رقابت های اسکواش بازی های آسیایی، تیم ملی بانوان ایران با ترکیب فرشته اقتداری، نجمه بوشهری زاده و نرگس سلطانی امروز به مصاف هند رفت.

در این رقابت و در مسابقه اول نرگس سلطانی بعد از باخت ۱۱ بر ۵ گیم اول در گیم دوم در حالیکه ۳بر۰ عقب بود به دلیل آسیب دیدگی نتوانست ادامه دهد و برابرکانا تانوی بازنده شد.

فرشته اقتداری دومین نماینده بانوان کشورمان برابر آناهات سینگ قرار گرفت که گیم اول را ۱۱بر۵ گیم دوم را ۱۱ بر ۴ و گیم سوم را ۱۱ بر ۷ واگذار کرد تا بازنده این مسابقه باشد.

نجمه بوشهری زاده سومین نماینده اسکواش کشورمان بود که برابر جوشنا چیتاپا قرار گرفت که وی نیز گیم اول را ۱۱بر یک گیم دوم را ۱۱ بر ۳ واگذار کرد گیم سوم را هم ۱۰ بر ۹ باخت تا در نهایت اسکواش تیمی بانوان ۳ بر صفر برابر هند تن به شکست داده و از دور رقابت‌ها حذف گردد.

در این مسابقات علی کتابفروش بعنوان عضو هیات ژوری و مهدی مختاری بعنوان داور حضور دارند.