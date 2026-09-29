عمل تعویض مفاصل بر مغز افراد تأثیر می گذارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هلث دی نیوز، پژوهشگران اخیراً گزارش دادند که ذرات کبالت جداشده از مفصل مصنوعی فرد میتوانند به مغز منتقل شده و در آنجا رسوب کنند.
به گفته محققان، به نظر نمیرسد که ذرات کبالت باعث افت عملکرد شناختی در بیماران شوند، اما با تغییرات مغزی مرتبط با بیماری آلزایمر ارتباط داشتهاند.
همچنین ذرات تیتانیوم ناشی از مفاصل مصنوعی در مغز افراد یافت شد، اما این ذرات هیچ ارتباطی با افت عملکرد شناختی یا آسیبشناسی آلزایمر نداشتند.
«رابین پورزال»، پژوهشگر ارشد این مطالعه و دانشیار و مدیر بخش تحلیل مواد ایمپلنت در دانشگاه راش در شیکاگو، در یک بیانیه خبری گفت: «عمل تعویض کامل مفصل (آرتروپلاستی) همچنان یکی از موفقترین و تحولآفرینترین مداخلات در پزشکی مدرن محسوب میشود.»
با این حال، او افزود: «یافتههای جدید نشان میدهند ذرات ناشی از سایش ایمپلنت، بهویژه در برخی موارد تعویض مفصل لگن که دچار سایش سریع میشوند، ممکن است از ناحیه مفصل فراتر رفته و به نقاط دیگر بدن منتقل شوند؛ موضوعی که نیازمند تحقیقات بیشتر است.»
پژوهشگران خاطرنشان کردند که مواد جدیدتر بهکاررفته در مفاصل مصنوعی امروزی، احتمال جدا شدن این ذرات از قطعات و رسیدن آنها به مغز را کاهش میدهند.
محققان در توضیحات تکمیلی اشاره کردند که این ذرات بر اثر اصطکاک و حرکت در مفصل ایجاد میشوند. خوردگی نیز میتواند باعث جدا شدن این ذرات از مفصل شود.
در این مطالعه جدید، پژوهشگران دادههای کالبدشکافی ۷۰۰ نفر را که مغز خود را برای یک مطالعه جاری در زمینه حافظه و پیری اهدا کرده بودند، مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. این افراد هنگام ورود به مطالعه هیچگونه علائم زوال عقل دمانس نداشتند و تا زمان مرگ، سالانه تحت آزمونهای شناختی قرار میگرفتند.
تیم پژوهشی وضعیت ۲۲۹ نفر را که تحت عمل تعویض کامل مفصل لگن، زانو یا شانه قرار گرفته بودند، با سایر افراد مقایسه کرد.
پورزال گفت: «سالهاست که میدانیم این ذرات میتوانند در بافتهای اطراف مفصل رسوب کنند، اما این نخستین مطالعهای است که به بررسی ذرات رسوبکرده در مغز میپردازد.»
از آنجا که احتمال وجود کبالت در پروتزهای مفصل ران بیشتر است، تیم پژوهشی دادههای مربوط به ۱۴۶ فردی را که مفصل ران آنها تعویض شده بود، بهطور جداگانه از ۸۳ نفری که پروتز زانو یا شانه دریافت کرده بودند، بررسی کرد.
این مطالعه نشان داد که سطح کبالت در بافت مغز افرادی که پروتز مفصل ران دریافت کرده بودند، حدود ۹ درصد و در افرادی که پروتز زانو یا شانه داشتند، نزدیک به ۴ درصد بالاتر بود.
پژوهشگران همچنین گزارش دادند که احتمال مشاهده علائم بیماری آلزایمر و سطوح بالای پروتئینهای سمی «آمیلوئید بتا» در مغزهایی که حاوی مقادیر بیشتری کبالت بودند، بیشتر بود.
پورزال گفت: «ایمپلنتها ترکیبی بسیار خاص از فلزات، از جمله کبالت، دارند و وقتی این فلزات در یک ذره درون مغز و با همان ترکیببندی خود ایمپلنت مشاهده میشوند، میدانیم که منشأ آنها نمیتواند جای دیگری باشد.»
محققان اظهار داشتند که برای درک بهتر ارتباط میان ذرات ایمپلنت و سلامت مغز، به پژوهشهای بیشتری نیاز است.
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