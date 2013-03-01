به گزارش خبرنگار مهر، سفر به روستاهاي ابركوه كه از چندي پيش توسط خبرنگار مهر آغاز شده، تاكنون سلسله گزارش هايي در مورد اين روستاها كه نخستين آن، اسفندآباد ابركوه بود، در بر داشته و در اين گزارش نيز به مشكل مسكن مهر در بزرگترين روستاي اين شهرستان پرداخته شده است.

یکی از ملزومات اساسی زندگی تأمین مسکن برای شهروندان است و به همین دلیل دولت به خصوص در سال های اخیر تلاش های بسیاری را در این زمینه به کار گرفته که نمونه این فعالیت ها را می توان در ساخت مسکن های مهر جستجو کرد.

تأمین مسکن روستایی از مهاجرت جلوگیری می کند

لزوم توجه به روستاها و ایجاد زیربناهای زندگی که مسکن از اصلی ترین آنها به شمار می رود، برای جلوگیری از مهاجرت مردم روستاها به عنوان بزرگترین قطب های تولیدی کشور همیشه از زبان مسئولان شنیده می شود و اقداماتی نیز در این زمینه انجام شده است.

اما در بحث توسعه ساخت مسکن در برخی از روستاهای ابرکوه، جوانان هنوز با مشکلات بسیاری روبرو هستند.

اگر چه بنیاد مسکن با همکاری دهیاری و شوراهای اسلامی روستاها تعدادی زمین و مبالغی وام در اختیار آنان قرار داده است اما آنچه در سفر به اسفندآباد به عنوان بزرگترین روستای ابرکوه و در گفتگو با مسئولان روستا و جوانان دیده و شنیده شد، نشان می دهد که برای تأمین مسکن روستایی هنوز با مشکلات بسیاری روبرو هستیم.

رئیس شورای اسلامی این روستا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مشکل گرانی زمین مسکونی باعث شده جوانان برای ماندن در روستا انگیزه لازم را نداشته باشند به همین دلیل با پیگیری های انجام شده، بنیاد مسکن 90 قطعه زمین در این قسمت از روستا به جوانان واگذار کرده است که 15 واحد آن ساخته شده و چندین واحد نيز در حال ساخت است و سه خانواده نیز در این مسکن ها ساکن شده اند.

امان الله اژدرپور افزود: سال گذشته شاهد ساخت 60 منزل مسکونی جدید در روستا بودیم که نشان می دهد که چنانچه مشکلات ساخت مسکن رفع شود، می توان به کاهش مهاجرت از این روستا امیدوار بود.

وی ادامه داد: نیاز به زمین های بیشتری برای واگذاری به جوانان داریم که در این زمینه درخواست هایی نیز به مسئولان ذیربط ارائه داده ایم و امیدواریم هر چه سریعتر به این نیاز پاسخ داده شود.

تأمین زیرساخت های شهرک بنیاد مسکن از عهده اعتبارات روستایی خارج است

اژدرپور گفت: در زمین های واگذاری بنیاد مسکن و برای تهیه زیرساخت هایی چون آب، برق و گاز با توجه به اعتبارات ناچیزی که امسال همان مبالغ نیز به حساب دهیاری ها واریز نشده است با مشکلات بسیاری روبرو هستیم.

وی ادامه داد: بنیاد مسکن شهرستان تأمین این زیرساخت ها را وظیفه ادارات می داند و ادارات مرتبط نیز مردم را به سمت این بنیاد راهنمایی می کنند و نتیجه آن حل نشدن کار مردم است.

دهیار روستا نیز اظهار داشت: با وجودی که شش سال از واگذاری این زمین ها می گذرد، تنها با هزینه دهیاری قادر به حل مشکلات آب دو کوچه از پنج کوچه این زمین ها شده ایم.

محمود شمس افزود: در مورد برق نیز از فاصله 400 متری و با کابل زمینی به 10 خانوار برق رسانی شده است و با توجه به این که پست برق این خانوارها در یک محل قرار دارد، آنها برای انتقال برق به خانه های خود باید با رد کردن کابل از پشت بام دیگر خانه ها و با طی مسیر چند 10 متری، برق را به خانه های خود برسانند که این مسئله مشکلات زیادی را برای آنها به وجود آورده است.

وی ادامه داد: در مورد گاز نیز با توجه به اینکه از این شهرک نقشه برداری هم صورت گرفته، تاکنون اقدامی برای گازرسانی صورت نگرفته است.

توسعه برق روستا با مشکل روبرو است

شمس گفت: در بحث توسعه شبکه برق نیز چندین سال است که با مشکل روبرو هستیم و نمونه آن خیابان پشت تکیه و شهرک بنیاد مسکن است و حتی نانوایی محل نیز با 60 متر کابل، برق را به مغازه خود رسانده است.

وی در مورد دیگر فعالیت های مورد نیاز در شهرک بنیاد مسکن افزود: به دلیل نداشتن اعتبار، قادر به جدول گذاری و زیرسازی کوچه ها و خیابان های این منطقه نیز به عنوان یکی از نیازهای اصلی مردم نیستیم.

طرح هادی روستایی نیاز به بازنگری دارد

شمس ابراز کرد: زمین های مسکونی روستا شخصی است و با قیمت های زیادی به فروش می رسد و این درحالی است که در طرح هادی، محدوده روستا کوچک تعریف شده است و برخی از زمین های داخل روستا را که با توجه به امکانات موجود می توانست مسکونی باشد فضای سبز اعلام کرده اند و مردم رغبتی به زمین هایی که این طرح برای توسعه آتی روستا در نظر گرفته است ندارند.

یکی از جوانانی که در زمین های بنیاد مسکن خدمات دریافت کرده است، نیز اظهار داشت: با توجه به بعد مسافتی که برق را به خانه می رسانیم نمی توانیم از کولر و یخچال استفاده مناسبی ببریم.

اصغر زارعی افزود: در این محدوده هیچ فعالیتی هم برای ساخت خیابان صورت نگرفته است.

کمک بلاعوضی که ناخواسته به وام تبدیل شد

این جوان روستایی ادامه داد: حدود پنج سال پیش بنا بود که برای ساخت خانه های 10 نفر از جوانان، از بیت رهبری و به ازاي هر خانه پنج میلیون تومان کمک بلاعوض اختصاص یاید و بنیاد مسکن نیز خانه ها را بسازد ولی مدتی بعد این مبلغ به صورت مصالح تحویل ما شد که هنوز نیز مقداری از آن نیز در نزد بنیاد مسکن مانده است. ضمن این که بعدأ مسئله بلاعوض بودن این مبلغ نیز منتفی و این پول به وام تبدیل شد و از ما نیز چک هایی امانتی گرفته اند.

زارعی افزود: به این خانه ها مبالغی به عنوان وام از طرف بنیاد مسکن تعلق گرفته است و وقتی برای دریافت وام مراجعه می کنیم، اقساط وام ناخواسته را که اگر حداقل در اختیار خود ما قرار گرفته بود استفاده بهتری از آن در خانه سازی می کردیم از آن کسر می شود.

علی خاتون آبادی 32 ساله که کارگر ساختمانی و در حال ساخت خانه خود است می گوید: بنیاد مسکن به واحد من 10 میلیون تومان وام ساخت داده است که با یک محاسبه ساده، خانه ای با زیربنای 120 متر و حدود 200 متر زمین، نیاز به هزینه ای حدود 50 میلیون تومان دارد که این وام پاسخگوی هزینه ها نیست.

ادارات ما را سرگردان کرده اند

وی افزود: بنیاد مسکن می گوید که تأسیسات این زمین ها مانند آب و برق باید توسط ادارات دیگر تأمین شود ولی در مراجعه به ادارات آنان متولی کار را بنیاد مسکن می دانند و ما نمی دانیم که چگونه باید مشکل خود را حل کنیم.

خاتون آبادی ادامه داد: من یکی از 10 نفری هستم که امتیاز برق دارم ولی برای استفاده از آن باید با کابلی به متراژ 50 متر، برق را از روی دیگر خانه ها به منزل خود برسانم که علاوه بر خطرات این کار نمی توانم به خوبی از وسائل برقی استفاده کنم.

ناهماهنگی ها خدمت رسانی را به کام مردم تلخ کرده است

به نظر می رسد که برخی ناهماهنگی ها در حال تبدیل کردن طعم شیرین خدمت رسانی به تلخی در کام مردم است.

سالها است که در برخی از روستاهای ابرکوه که به مردم زمین واگذار شده است دچار مشکلاتی هستیم که بارها منعکس شده است و جلساتی نیز در این زمینه در شهرستان برگزار شده ولی این طور که پیداست هنوز نیز رفع نشده است.

مشکلات طرح های هادی نیز بارها بازگو شده است و باید هر چه سریعتر با کار کارشناسی بهتر نسبت به اصلاح آن اقدام کرد.

زندگی در روستاها با گرفتاری هایی مانند خشکسالی های پی در پی که شغل اصلی مردم روستاها را با تهدید روبرو کرده است به خودی خود کار مشکلی است بر اين اساس باید با تلاش مسئولان و هماهنگی در اجرای برخی قوانین، یاری رسان آنها بود.

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گزارش: رحیم میرعظیم