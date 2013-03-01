سران فتنه باید به عنوان مجرمان سیاسی در دادگاه محاکمه شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد نقی لطفی در خطبه های نماز جمعه شهر ایلام اظهار داشت: فتنه گران در جریان فتنه قانون‌گریزی و قانون ستیزی را به اوج خود رساندند و در پیشگاه ملت برای همیشه مردود شدند، اما عده‌ای امروزه در پی تطهیر سران فتنه هستند.

وی بیان داشت: بصیرت و آگاهی مردم در مبارزه بر ضد فتنه 88 و حضور به موقع در صحنه دفاع از اسلام و انقلاب، تحسین و اعجاب جهانیان را بر انگیخت.

وی بیان داشت: مستند مثلث، رسوایی بزرگ سران فتنه و بزرگ‌ترین خیانت اصلاح‌طلبان به امام، انقلاب و ملت بزرگ ایران است.

لطفی تصریح کرد: این مستند بهترین دلیل و گواه است که سران فتنه و جریان‌های وابسته به آنها در راستای ضدیت با انقلاب و براندازی نظام مقدس جمهوری اسلامی که بزرگ‌ترین و ارزشمندترین میراث امام و شهیدان است قدم برداشته است و به عنوان خائنین به امام نه تنها صلاحیت هیچگونه مسئولیتی در نظام ندارند و توبه آنان قابل قبول نیست بلکه باید در دادگاه انقلاب به عنوان مجرمان سیاسی محاکمه شوند و به جزای اعمال ننگین خود برسند.

خطیب جمعه ایلام در بخش دیگری از سخنانش به 14 اسفند سالروز تاسیس کمیته امداد امام خمینی (ره) اشاره کرد و گفت: 14 اسفند روز احسان، نیکوکاری و امدادرسانی به محرومین و مستضعفین و یک وظیفه انسانی و الهی است.