به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی محمد لروند در خطبه های نمازجمعه پلدختر با بیان اینکه امروز کسی شکی ندارد که در جنگ تمام عیار اقتصادی با دشمن قرار داریم اظهار داشت: امروز همه برای مقابله با جنگ اقتصادی مسئول هستند.
وی بر تلاش مسئولان برای شکست حربه اقتصادی دشمن تاکید کرد و افزود: دشمنان ملت ایران در برهه کنونی بیش از هر زمان دیگری، کشور را با تحریمهای مختلف تحت فشار قرار داده اند که در این مسیر باید بسیار مقاوم بود.
خطیب نماز جمعه پلدختر همچنین به فرا رسیدن هفته احسان و نیکوکاری اشاره کرد و گفت: کمیته امداد امام خمینی(ره) یادگار ارزشمند امام راحل بوده که خدمات بسیاری به مردم ارائه و به نیازمندان کمک های شایانی کرده است.
وی حضور در مراسم جشن نیکوکاری را امری لازم و مهم دانست و افزود: انتظار داریم مردم قبل از عید نوروز، کمکهای نقدی و غیرنقدی خود را به مردم نیازمند ارائه دهند.
حجت الاسلام لروند هنر کمیته امداد امام خمینی را رساندن نیازمندان به مرز خودکفایی دانست و گفت: این نهاد حمایتی باید تسهیلات و امکانات لازم در اختیار مددجویان برای کار و تولید و درآمدزایی در بخشهای مختلف قرار دهد.
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