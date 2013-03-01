به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی محمد لروند در خطبه های نمازجمعه پلدختر با بیان اینکه امروز کسی شکی ندارد که در جنگ تمام‏ عیار اقتصادی با دشمن قرار داریم اظهار داشت: امروز همه برای مقابله با جنگ اقتصادی مسئول هستند.

وی بر تلاش مسئولان برای شکست حربه اقتصادی دشمن تاکید کرد و افزود: دشمنان ملت ایران در برهه کنونی بیش از هر زمان دیگری، کشور را با تحریم‏های مختلف تحت فشار قرار داده‏ اند که در این مسیر باید بسیار مقاوم بود.

خطیب نماز جمعه پلدختر همچنین به فرا رسیدن هفته احسان و نیکوکاری اشاره کرد و گفت: کمیته امداد امام خمینی(ره) یادگار ارزشمند امام راحل بوده که خدمات بسیاری به مردم ارائه و به نیازمندان کمک های شایانی کرده است.

وی حضور در مراسم جشن نیکوکاری را امری لازم و مهم دانست و افزود: انتظار داریم مردم قبل از عید نوروز، کمک‌های نقدی و غیرنقدی خود را به مردم نیازمند ارائه دهند.

حجت الاسلام لروند هنر کمیته امداد امام خمینی را رساندن نیازمندان به مرز خودکفایی دانست و گفت: این نهاد حمایتی باید تسهیلات و امکانات لازم در اختیار مددجویان برای کار و تولید و درآمدزایی در بخش‌های مختلف قرار دهد.