زمان امتحانات پایان ترم دانشگاه شریف تغییر نمی کند

دکتر رضا روستا آزاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: امکان تغییر زمان امتحانات وجود ندارد چرا که براساس قانون باید 16 هفته کلاس‌های درس برقرار شود.

وی با تاکید براین مطلب که نمی خواهیم استانداردهای موجود را تغییر دهیم، تصریح کرد: علی رقم بحث های موجود فکر می کنیم لزومی به تغییر نیست، در دانشگاه شریف فقط از این جهت که در ایام امتحانات ممکن است دانشگاه به عنوان حوزه اخذ رای فعالیت کند یک روز قبل و یک روز بعد از انتخابات امتحانی برگزار نمی شود.

رئیس دانشگاه صنعتی شریف تصریح کرد: زمان انتخابات درست وسط امتحانات دانشگاه برگزار می شود.

وی درباره فعالیت‌های انتخاباتی در دانشگاه شریف گفت: دانشگاه محیط بازی است و ما هم کاملا این محیط را آزاد گذاشتیم تا دانشجویان بتوانند با دعوت از افراد برای آگاهی دادن به جامعه دانشگاهی از این فضا استفاده کنند.

وی افزود: تشکلهای دانشجویی می توانند در جهت اهداف نظام فعالیت های مثبتی را در ایام انتخابات داشته باشند که ما مشکلی با این فعالیت‌ها نداریم و وزارت علوم نیز مجوز آن را داده است.

وی تصریح کرد: فقط حساسیت ما این است که افراد و یا دانشجویان به بهانه انتخابات سیاست کاری و یا سیاست بازی در دانشگاه ایجاد نکنند و حداقل ها و فضای آکادمیک دانشگاه را رعایت کرده تا این فضا به هم نخورد.

روستا آزاد در خصوص فعالیت تشکل های دانشجویی گفت: همه تشکل های دانشگاه شریف در حوزه های مختلف مجاز به فعالیت در ایام انتخابات هستند اما باید در چهارچوب قوانین و مقررات حرکت کنند.

وی تاکید کرد: در دانشگاه شریف بیست تا سی تشکل دانشجویی در حوزه های مختلف فعال هستند.