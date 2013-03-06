به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این دکتر کامران دانشجو وزير علوم، تحقيقات و فناوري در خصوص چگونگي برگزاري امتحانات دانشگاه‌ها در ايام انتخابات رياست جمهوري گفته بود: در اين راستا به معاونت آموزشي ماموريت داده شده تا با همکاری تعدادي از دانشگاه‌ها ظرف 10 روز آينده نسبت به تهيه و تدوين دستور العمل یا شيوه نامه برگزاري امتحانات در ايام انتخابات رياست جمهوري در دانشگاه هاي سراسر كشور اقدام کنند.

دکتر حسین نادری منش در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تدوین این دستورالعمل و یا شیوه نامه گفت: اگر بنا باشد، چیزی را ابلاغ کنیم هفته آینده خبر می دهیم از این رو جلسه‌ای را با معاونان چند دانشگاه بزرگ برگزار کرده ایم که نتیجه آن را هفته دیگر اگر لازم باشد، ابلاغ می کنیم.

وی درباره اینکه آیا احتمال تغییر زمان امتحانات در ایام انتخابات وجود خواهد داشت، گفت: به احتمال قوی دستوری مبنی بر اینکه زمان امتحانات تغییر کند، نداریم.

معاون آموزشی وزارت علوم گفت: چرا که نیم سال دوم سال تحصیلی خود دوره کوتاهی است که نه، می توان آن را زودتر از موعد برگزار کرد چرا که با تعطیلات 14و 15 خرداد هم زمان می شود و نه می توان آن را به تعویق انداخت چرا که ترم تابستانی را تحت تاثیر قرار می دهد.

معاون آموزشی وزارت علوم تاکید کرد: بنابراین اگر قرار باشد اتفاقی رخ دهد هفته آینده گزارش خواهیم داد.