به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی ظهر جمعه با حضور در منزل پدر شهید حسن شاطری در دیدار با خانواده این شهید بزرگوار، گفت: شاطری مجاهدی مخلص، ایثارگرِ پر افتخار و انسانی صبور، خدوم و خیرخواه بود.

فرمانده اسبق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تصریح کرد: سردار شهید حسن شاطری پس از عمری تلاش و فداکاری در راه خدا، به زیارت حضرت حق شتافت تا پاداش مجاهدات خود را دریافت کند.

وی افزود: این شهید والامقام، علاوه بر افتخارات فراوان در طول دوران دفاع مقدس، توفیق یافت تا به عنوان رئیس ستاد بازسازی مناطق آسیب دیده لبنان در جنگ 33 روزه با رژیم صهیونیستی در خدمت به مردم مظلوم لبنان، نقشی تاریخی ایفا کند و سرانجام به دست عوامل مزدور رژیم صهیونیستی و در انجام رسالتی خطیر، به توفیق شهادت نائل آید.

رضایی خاطر نشان کرد: بی تردید، همانگونه که خاطره فداکاری های سردار شهید حسن شاطری در ذهن همرزمان او در دوران دفاع مقدس، ماندگار است، خدماتِ مخلصانه او نیز در کنار مردم ستمدیده لبنان در تاریخ مشعشعِ مقاومت در حافظه تاریخیِ مظلومانِ آن خطه، جاودان خواهد ماند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: دشمنان ما بدانند که امت اسلامی از شهادت نمی‌ترسند و یقین بدانند با این حرکتی که انجام داده‌اند ملت ما مقاوم‌تر می‌شود و تصمیمش را علیه اسرائیل جدی‌تر می‌کند و تا آخرین قطره خون در این مسیر به مبارزه ادامه خواهد داد.

رضایی تاکید کرد: دشمنان هم بدانند که انتقام حاج حسن را به زودی از اسرائیلی‌ها خواهیم گرفت و دشمنان با این حرکات احمقانه نمی‌توانند ملت ایران را خاموش کنند، بلکه شهادت این شهید بزرگوار یک درس و الگو برای ملت‌های ایران، لبنان و تمامی مسلمانان جهان می‌شود.

رسيدگي به مستضعفين و احترام به بزرگان مهمترین خصوصیات شهید شاطری

پدر سردار شهيد حسن شاطري نیز در این دیدار، درست‌كاري، پشتكار زياد، مردم داري، رسيدگي به مستضعفين و احترام به بزرگان را از خصوصيات اصلي فرزند شهيدش عنوان كرد و گفت: شهيد شاطري نا اميدي در كارش هيچ‌جايي نداشت، كار نشدني براي او معنا و مفهومي نداشت.

حاج احمد شاطري با تاکید بر اینکه این شهيد با جمهوري اسلامي ايران و ولایت، عهد و پيمان بسته بود و تا پاي جان خود بر عهد و پيماني كه بسته بود ايستاد، افزود: كساني كه چنين شخصيتي دارند، شهادت بزرگترين آرزوي آنها است.

حاج حسن از همان اولين روزهاي جنگ به مناطق جنگي رفت

وی افزود: حاج حسن از همان اولين روزهاي جنگ به مناطق جنگي رفت، يكسال بعد از شروع جنگ، فرمانده عملياتي منطقه كردستان را به دست گرفت، تا پايان جنگ در كردستان بود، بعد از جنگ نيز مسئول بازسازي مناطق جنگ زده شد، سپس به اروميه رفت و فرمانده تيپ 53 قرارگاه حمزه سيد شهداء شد، زمانی بعد فرمانده لشكر 40 مهندسي صاحب الزمان اصفهان شد، سپس در سالهاي آخر خدمت خود به بيروت منتقل شد و مسئول بازسازي لبنان بعد از جنگ 33 روزه شد.

پدر شهيد شاطري ادامه داد: حسن آقا از زماني كه لباس رزم پوشيد با نظام مقدس جمهوري اسلامي عهد و پيمان عميقي بست و تا آخرين لحظه عمر خود به اين نظام خدمت كرد و پاي عهد و پيمان خود ايستاد.

به شهادت فرزند خود افتخار مي‌كنم

مادر سردار شهيد حسن شاطري با بيان اينكه من به شهادت فرزند خود افتخار مي‌كنم، گفت: شهادت بزرگترين افتخاري است كه نصيب هر كسي نمي‌شود، شهادت بزرگترين آرزوي شهيد شاطري بود، تمام عمر خود را صرف خدمت به نظام كرد و در همين راه به شهادت رسيد.

معصومه هاشمي نسب افزود: فرزندم غريب بود و غريبانه به شهادت رسيد و من از اينكه در غربت به شهادت رسيده است خيلي ناراحتم، من هميشه دلسوز غريبي او بودم و خواهم بود.

وی با یادآوری اینکه شهيد شاطري خيلي ناب بود، اضافه كرد: صبوري و با ادب بودن دو خصوصيت مهمي بود كه من در او بسیار ديديم.

مادر شهيد شاطري ‌تاكيد كرد: حاج حسن هر جايي كه بود به فكر پدر و مادر و خانواده خود بود، هميشه به اطرافيان خود سفارش مي‌كرد که احترام بزرگان مخصوصا پدر و مادر را نگه داريد.

سردار شاطری یکی از یادگاران هشت سال دفاع مقدس بود که در طول سال‌های جنگ تحمیلی با تمام وجود در حوزه‌های مهندسی جنگ فعالیت داشت.

مهندس حاج حسن شاطری مسئول ستاد بازسازی لبنان هنگام بازدید از پروژه‌های عمرانی در مسیر دمشق به بیروت به دست عناصر تروریستی استکبار به شهادت رسید.