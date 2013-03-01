به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی ظهر جمعه در حاشیه دیدار با خانواده سردار شهید شاطری به خبرنگاران با اشاره به اینکه اقتصاد كشورمان تنها به فروش نفت اتکا دارد و آنرا به اقتصاد تك محصولي تبديل کرده است، گفت: چرا كه اقتصاد تك محصولي مانند خانه‌اي قرار گرفته‌ بر روي يك ستون است كه با كوچكترین لرزش ستون آن، آرامش اهل آن خانه دچار خدشه مي‌شود.

وی با بيان اينكه موضوع اقتصاد مقاومتي به دنبال بروز تحريم‌هاي اقتصادي از سوي مقام معظم رهبري به عنوان يك ايده و سبك مديريتي مطرح شد، اجراي آن را در شرايط اقتصادي مواجه با تحريم بسيار مشكل ولي قابل انجام دانست.

اقتصاد مقاومتي در كشور نيازمند بازنگري و نوسازي

دبير تشخيص مصلحت نظام مديريت، برنامه‌ريزي اقتصادي و ديپلماسي را سه عامل مهم و تاثيرگذار در اجراي استراتژي اقتصاد مقاومتی دانست و عنوان كرد: ولي متاسفانه علي‌رغم وجود مديران، اقتصادانان و سياست‌مردان بزرگ و قوي در كشورمان، عملكرد مديريتي، برنامه‌ريزي اقتصادي و ديپلماسي خارجي كشورمان ضعيف عمل كرده است.

رضایی اقتصاد مقاومتي حال حاضر در كشور را نيازمند بازنگري و نوسازي دانست و گفت: اولين و مهمترين اقدام در اين راستا تغيير در اخلاق و فرهنگ‌سازي براي آحاد مردم و مسئولان است.

وي با تاكيد بر اينكه اقتصاد مقاومتي به معناي رياضت اقتصادي نيست، گفت: براساس اين الگو و ايده‌ اقتصادي نبايد گراني‌ها روي مردم فشار بياورد، بايد در جهت مشكل گراني و كاهش فشارهاي اقتصادي گام برداشته شود، با ايجاد اشتغال، بيكاري‌ كاهش يابد و با ايجاد اقتصادي پوياتر، نشاط را در جامعه ايجاد کرد.

اقتصاد مقاومتی، تحمل گرانی نیست

دبير تشخيص مصلحت نظام ضمن تاکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی تحمل گرانی نیست، اظهار داشت: این امر یک الگو و سبک در اداره و مدیریت کشور برای مقابله با شرایط تحریم بین المللی است.

رضایی ادامه داد: اقتصاد باید مردمی شود و رونق بخشی به تجارت، توسعه بنادر، اصلاح سیستم بانکی، تولید و صادرات از جمله شرایط لازم برای اقتصاد مقاومتی است.

وی یادآور شد: عامل آسیب پذیری اقتصاد ایران وابستگی به تک محصولی بودن نفت و دولتی بودن است.

پایه تک محصولی بودن اقتصاد بر مبنای وابستگی به آمریکا و کشورهای غربی

دبير تشخيص مصلحت نظام گفت: در دولت های گذشته کشور را با فروش نفت و تبدیل آن به درآمد، اداره می کردند که این اقتصاد را آسیب پذیر کرده است.

رضایی اظهار کرد: پایه تک محصولی بودن اقتصاد بر مبنای وابستگی به آمریکا و کشورهای غربی به پیش از انقلاب برمی گردد و پس از انقلاب نیز تغییری در این تفکر تک محصولی بودن نفت ایجاد نشد.

وی یادآور شد: کشورهای غربی از تحریم اقتصادی ایران به عنوان یک حربه می خواهند برای به چالش کشیدن نظام جمهوری اسلامی استفاده کنند.

غربی ها به‌دنبال ایجاد بحران اقتصادی - اجتماعی در ایران هستند

دبير تشخيص مصلحت نظام با اشاره به اینکه غربی ها به‌دنبال ایجاد بحران اقتصادی - اجتماعی در ایران هستند تا در مسیر عقب‌ماندگی باقی بمانیم، ادامه داد: آن‌ها می‌خواهند مانع الگو شدن ایران در منطقه شوند و ما برای مقابله با این تحریم‌ها یا باید تحریم‌ها را خنثی یا باید آن‌ها را تحمل کنیم یا اینکه از ظرفیت تحریم‌ها برای فرصت‌سازی استفاده کنیم.

رضایی با بیان اینکه اقتصاد مقاومتی نوعی حکمرانی و سیاست‌گذاری اقتصادی است،‌ گفت: این اقتصاد هم باید از اصول برخوردار باشد و هم از ویژگی‌های مدیریتی؛ اما اولین مشکل ما بر سر راه اقتصاد مقاومتی، مانع‌تراشی‌های داخلی براثر فرهنگ و رفتارهای استعماری و قدرت‌طلبی‌های افراد ناشایسته است که از ورود نخبگان جلوگیری می‌کند.

وی در خاتمه ادامه داد: بروکراسی‌های قدیمی و عادت به یارانه‌های دولتی و گداپروری و همچنین بی‌عرضگی و خودشیفتگی مسئولان کشور موجب خودزنی و خودتحریمی می‌شود و ضربه‌ بیشتری به ملت وارد می‌کند.