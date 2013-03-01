به گزارش خبرنگار مهر، محسن رضایی عصر جمعه در همایش اهداف اقتصاد مقاومتی در سالن هلال احمر سمنان ضمن بیان اینکه از زمان آغاز انقلاب تاکنون توانسته ایم دو ایستگاه سیاست و قدرت را طی کنیم، گفت: امروز در آستانه رسیدن به ایستگاه سوم و نهایی قرار داریم و برای رسیدن به این ایستگاه که همان جامعه ایده آل بوده، بیست سال است که در حال تلاش و حرکت هستیم و این ایستگاه سوم، مهم ترین هدفی است که انقلاب برای آن طراحی شده است.

وی، اقتصاد مقاومتی را یک سبک و الگوی مدیریت اقتصادی دانست و گفت: آسیب ناپذیر ساختن اقتصاد ملی در برابر تحریم ها و بهره گیری از تحریم ها برای تبدیل کردن آنها به فرصت در جهت شکوفایی اقتصاد ملی، دو هدف عمده اقتصاد مقاومتی است.



رضایی اظهار کرد: تحریم های اقتصادی برای جلوگیری از صعود ایران طراحی شده است.

اقتصادهایی که بر روی یک ستون باشند به راحتی متزلزل می شوند

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام مشکل اصلی اقتصاد کشور ما دولتی‌ و تک محصولی بودن آن است و این گونه اقتصادها که تنها بر روی یک ستون ایستاده باشند به راحتی متزلزل می‌شوند.

وی اظهار داشت: تحریم‌های اقتصادی فشار زیادی به مردم وارد کرده که مهمترین مشکلات این فشارهای اقتصادی را می‌توان به گرانی و تورم اشاره کرد.

رضایی با اشاره به برخی دیگر از مشکلات ناشی از فشارهای اقتصادی و گرانی، ادامه داد: این فشارهای اقتصادی برای جوانان تحصیل‌کرده نیز مشکلاتی را ایجاد کرده است.

تحریم ها موجب ایجاد اختلال در توانایی لجستیک کشور می شود

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد: تحریم‌ها باعث شده تا برای فروش نفت و گاز خود با مشکلاتی مواجه شویم و برای انتقال پول از بانکی به بانکی دیگر با مشکل مواجه شویم که این کار مشکلات اقتصادی را افزایش می‌دهد.

وی همچنین با بیان اینکه تحریم ها باعث می شود تا بازار اقتصاد ایران کوچک شود و رشد اقتصادی کشور کاهش یابد گفت: تحریم ها موجب ایجاد اختلال در توانایی لجستیک کشور می شود.

رضایی با بیان این که تحریم کنندگان به دنبال آن هستند تا این آثار مخرب اقتصادی را بر ایران مستولی کنند، اظهار کرد: آنها به دنبال ایجاد بحران اقتصادی و اجتماعی در ایران هستند تا مانع از الگو شدن ایران در منطقه شوند.

اقتصاد مقاومتی ریاضتی نیست

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با برشمردن سه راه حل برای برخورد با تحریم ها، گفت: یک راه حل این است که بتوانیم تحریم ها را خنثی کنیم؛ راه حل دیگر این است که تحریم ها را تحمل کنیم و اقتصاد ریاضتی را در پیش بگیریم و راه حل سوم، فرصت سازی از تحریم ها است.

وی تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی ریاضتی نیست بلکه قدرت مقابله ایران در شرایط تحریم را افزایش می‌دهد و باعث برون‌رفت از مشکلات موجود می‌شود.

رضایی افزود: مردمی ‌کردن اقتصاد و توسعه اقتصاد غیرنفتی و فعالیت در بخش های توریسم، کشاورزی، دامداری و دیگر مشاغل و صنایع می‌توانند درآمدهای بسیار خوبی برای کشور داشته باشند و اقتصاد ما را از حالت تک‌محصولی خارج کرده و قوی‌تر کنند که دولت‌ها باید توجه بیشتری به این بخش‌ داشته‌باشند.

کسی که سر دشمنی با مردم ایران دارد چگونه می‌تواند پشت میز مذاکره بنشیند

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین در خصوص بحث مذاکره با امریکا گفت: تشدید تحریم‌ها بیانگر دشمنی آن کشور است و کسی که سر دشمنی با مردم ایران دارد چگونه می‌تواند پشت میز مذاکره بنشیند.

وی افزود: وقتی که صداقت در رفتار آمریکایی ها وجود نداشته باشد چگونه می‌خواهند مذاکره کنند.

تحقق اقتصاد مقاومتی مستلزم شناخت ظرفیت استان ها

رضایی، تحقق اقتصاد مقاومتی را ضروری دانست و گفت: اقتصاد مقاوتی یعنی اینکه ما اداره شهرها و استانها را به فرزندان مخلص، توانمند و کارشناس همان استان ها بدهیم.

وی عنوان کرد: نخبگان استان ها بهتر می توانند با امکانات و ظرفیت های استانشان، به توسعه منطقه خود کمک کنند.

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در خاتمه، شناخت منابع هر منطقه را در تحقق اقتصاد مقاومتی مهم دانست و گفت: برنامه ریزی توسعه باید با توجه به ظرفیت های هر منطقه انجام شود.