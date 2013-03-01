به گزارش خبرنگار مهر، دکتر امین نوروزی در جمع خبرنگاران حاضر در حاشیه تمرین امروز جمعه استقلال در کمپ اختصاصی ابن باشگاه گفت: خوشبختانه هیچ بازیکن مصدومی در اردوی تیم وجود ندارد و با وجود اینکه بازی سختی را برابر الریان برگزار کردیم، بازیکنان ما پس از آن مشکلی در بحث مصدومیت نداشتند .

وی همچنین اضافه کرد: اگر اتفاق خاصی رخ ندهد بدون یار مصدوم در بازی روز دوشنبه برابر صبای قم به میدان می رویم.

معاون پزشکی باشگاه استقلالدر خصوص وضعیت فرزاد حاتمی عنوان کرد: حاتمی دچار سرماخوردگی شده و مصدومیتی ندارد. در تمرین امروز هم با تصمیم من حضور نداشت تا زودتر بهبود یابد.