به گزارش خبرنگار مهر، محمود یاوری عصر روز جمعه در نشست خبری بعد از بازی دو تیم فجرسپاسی شیراز و آلومینیوم هرمزگان ضمن بیان مطلب فوق افزود: پتانسیل بازیکنان ما از این بیشتر است اما در برخی مواقع بدن بازیکنان جوان با ذهن و فکر آنها همراهی ندارد.

وی همچنین ادامه داد: در هفته‌های گذشته نیز بازیکنان تیم فجرسپاسی به خوبی توانستند خواسته‌های ما را در زمین پیاده کنند اما متاسفانه در گرفتن نتیجه موفق نبودند که خوشبختانه در این بازی موفقیت در کسب نتیجه نیز حاکم شد.

سرمربی تیم فوتبال فجرسپاسی شیراز یادآور شد: این بازی را باید تقدیم به کسانی کنیم که همیشه در کنار تیم قرار دارند زیرا آنها با تمام توان در جهت موفقیت تیم ما تلاش می‌کنند.

یاوری با بیان اینکه انتظار پیروزی با 3 و یا 4 گل را داشت اما نتیجه 6 بر صفر دور از انتظار بود، در پایان گفت: به طور حتم در لیگ امسال جایگاه هفتم تا دوازدهم را کسب خواهیم کرد.

تیم فوتبال فجرسپاسی شیراز در هفته بیست و هشتم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور عصر امروز جمعه موفق شد تیم آلومینیوم هرمزگان را 6 گل شکست دهد.