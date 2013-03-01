به گزارش خبرنگار مهر، پرویز مظلومی عصر روز جمعه در نشست خبری بعد از بازی دو تیم فجرسپاسی شیراز و آلومینیوم هرمزگان ضمن بیان مطلب فوق افزود: به هیچ عنوان این بازی در حد و اندازه‌های تیم آلومینیوم هرمزگان ظاهر نشدیم و متاسفانه اشتباهات فردی باعث خوردن 6 گل از تیم فجرسپاسی شیراز شد.

وی همچنین افزود: زمین چمن مصنوعی ورزشگاه دستغیب از جمله عوامل مهمی بود که باعث شد ما در این بازی اشتباهات فراوانی داشته باشیم اما نباید از ارزش‌های تیم فجرسپاسی شیراز نیز غافل باشیم.

سرمربی تیم فوتبال آلومینیوم هرمزگان با اشاره به اینکه تا به امروز عادت به بازی روی چنین زمینی نداشتیم، تاکید کرد: تمرینات مختلفی را طی روزهای گذشته پشت سر گذاشتیم و روی نقاط قوت و ضعف تیم فجر کار کرده‌ایم اما زمین چمن دستغیب این اجازه را به ما نداد که داشته‌های خود را به خوبی ارائه کنیم و تاثیر منفی در عملکردشان داشت.

مظلومی تصریح کرد: در خصوص داوری حرفی نمی‌زنم اما در دو صحنه امیدوارم که داوری تصمیم گیری درستی را کرده باشد.

تیم فوتبال آلومینیم هرمزگان در هفته بیست و هشتم لیگ برتر فوتبال شکست سنگین 6 بر صفر را در زمین تیم فجرسپاسی شیراز متحمل شد.