به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد کاظمی عصر جمعه پس از پیروزی تیمش مقابل داماش گیلان، در خصوص این بردر ضمن بیان مطلب فوق گفت: این برد را مدیون تمام رسانه‌ها و مطبوعات و هواداران خوب اصفهان هستیم که ما را حمایت کردند؛ هواداران سپاهان هم در ورزشگاه حضور داشتند و مودت و دوستی خود را در این بازی نشان دادند.

وی ادامه داد: استرسی روی دوش بازیکنان ما بود اما خدا کمک کرد و این استرس را برداشتیم؛ ما در مقابل تیمی بازی می‌کردیم که در آستانه سقوط بود و در ضد حملات برنامه داشت اما ما استرس را برطرف کردیم و با کمک دکتر سعدمحمدی، مدیرعامل کارخانه که صحبت‌های او خیلی به ما کمک کرد، به پیروزی رسیدیم.

سرمربی تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان در مورد غیبت روز گذشته‌اش در کنفرانس خبری پیش از دیدار تاکید کرد: روز گذشته فیزیوتراپی بودم و به خاطر اینکه به خبرنگاران توهین نشود، کرمانی‌مقدم را به نشست فرستادم.

وی با اشاره به حضور پرشور تماشاگران ذوب‌آهن در این مسابقه و اینکه این تعداد چگونه به ورزشگاه فولادشهر آمده بودند، خاطرنشان کرد: فکر می‌کنم تغییر مدیریت و صحبت‌های سعدمحمدی که گفتند از پرسنل کارخانه می‌توانیم در بازی‌های ذوب‌آهن استفاده کنیم، باعث حضور آنها بود که حضورشان خیلی به ما کمک کرد.

کاظمی در مورد تعویض بکو فوفانو در نیمه نخست این مسابقه بیان داشت: فوفانو در نیمه نخست یک موقعیت دو به یک را نزد و از نظر فکری و روحی در کما رفت. در تیمی که من هستم، کسی نباید ناراحت شود و من صلاح دیدم که او را تعویض کنم، همانطوری که پهلوان را تعویض کردم. پهلوان هم در بازی امروز نتوانست خودش را با شرایط وفق دهد.

وی پیرامون تعویض‌هایش در این مسابقه یادآور شد: خیلی روزها استرس نداشتیم و خوب بازی می‌کردیم، امروز که استرس داشتیم بد بازی کردیم و دست ما روی نیمکت برای تعویض خالی است؛ به نظرم کش آمدن عضله رجب‌زاده باعث شد که به جای مهاجم، بهادرانی را وارد زمین کنیم.

سرمربی تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان در پاسخ به این سئوال که چرا فوفانو در بازی امروز عقب بازی می‌کرد، اضافه کرد: در تمرینات همیشه 3 مهاجم در قلب دفاع می‌گذارم که فشار بیاورند و من که 3 مهاجم گذاشتم، چگونه می‌توانم دستور دهم که عقب‌تر کار کنند؟ ضمن اینکه اگر مسلمان امروز 20 درصد خودش بود، خیلی عالی کار می‌کردیم و من از 3،4 نفر از بازیکنانم اصلا راضی نیستم و حتی دوست داشتم آنها را تعویض کنم.

وی در مورد اینکه چرا پیام صادقیان در بازی امروز نیمکت‌نشین بود، گفت: فوتبال‌زدگی یا پیشنهادهای غیر متعارفی که در پایان فصل به بازیکنان می‌شود، باعث عملکرد ضعیف صادقیان در بازی‌های گذشته بود؛ باید بگویم من روی نیمکت برای تعویض کسی را نداشتم اما کسی که داخل زمین راه می‌رود، باید روی نیمکت بنشیند، حتی اگر می‌توانستم، 3 یا 4 بازیکن را از زمین بیرون می‌کشیدم؛ البته پیام هم که به عنوان بازیکن تعویضی خیلی خوب کار کرد.

کاظمی در مورد هدف‌گذاری تیمش در این فصل اضافه کرد: ما هدفمان گرفتن تیم سایپا و این است که دیگر خطر سقوط را حس نکنیم؛ آلومینیوم و داماش را می‌گیریم و بعد از آن سایپا را می‌گیریم تا خودمان به آرامش برسیم تا کارمان به هفته‌های آخر نکشد.

سرمربی ذوب‌آهن پیرامون بازی حذفی تیمش مقابل پرسپولیس و اینکه آیا ذوب‌آهن برای این بازی انگیزه‌ای دارد، گفت: با جوی که پرسپولیس به حق یا ناحق روی داوری انتقال داده و فشار می‌آورد، نشان داد که به دنبال رقابت‌های حذفی است و ما دنبال لیگ برتر هستیم اما به خاطر شخصیت و شان تیممان جلوی پرسپولیس بازی خوبی ارائه می‌دهیم و این آسیب‌پذیری پرسپولیس می‌تواند در لیگ برتر به ما کمک کند.

دیدار تیم‌های فوتبال ذوب‌آهن اصفهان و داماش گیلان با پیروزی یک بر صفر ذوب‌آهن به پایان رسید