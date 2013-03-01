به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی سرمربی تیم فوتبال راه‌آهن در نشست خبری بعد از برد 4 بر 2 تیمش در زمین پیکان گفت: امروز یکی از بهترین بازی‌های خودمان را برگزار کردیم. کارهایی که از بازیکنان خواسته بودیم، را به بهترین شکل در زمین انجام دادند. اگر کمی باهوش‌تر عمل می‌کردیم، حتی می‌توانستیم به نتیجه بهتری دست یابیم.

وی در خصوص دو صحنه مشکوک داوری در این مسابقه اظهار داشت: من دیگر تصمیم گرفتیم زیاد درباره داوری صحبت نکنم. در این بازی هم خوب بازی کردیم و نتیجه گرفتیم. در یکی از صحنه‌ها که مورد نظر شما است توپ به تیر دروازه اصابت کرد و صحنه دیگر هم چندان مهم نبود.

سرمربی تیم فوتبال راه‌آهن اضافه کرد: اشتباهات داوری یک موضوع غیر قابل انکار است و زمانی هم اعتراض می‌کنیم که صحنه‌های تاثیرگذار در بازی رخ بدهد یا در حق تیم ما اجحاف شده باشد، در غیر اینصورت نباید درباره اشتباهات کوچک صحبت کرد.

دایی درباره شرایط میزبانی ورزشگاه پیکانشهر هم گفت: در این مورد باید سازمان لیگ اظهار نظر کند ولی اگر نظر مرا بخواهید بدانید باید بگویم که امکانات و کلا شکل و شمایل این ورزشگاه به هیچ وجه مناسب بازی‌های لیگ برتر نیست. با این حال به نظر سازمان لیگ احترام گذاشتیم و در این ورزشگاه بازی کردیم.

تیم فوتبال راه‌آهن در هفته بیست و هشتم رقابتهای فوتبال لیگ برتر در ورزشگاه پیکانشهر موفق شد برابر میزبانش راه‌آهن به پیروزی 4 بر 2 دست یافته و با 39 امتیاز به رده هشتم لیگ برتر صعود کند.