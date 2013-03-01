به گزارش خبرنگار مهر، حمید درخشان پس از شکست یک بر صفر تیمش مقابل ذوب‌آهن اصفهان در چارچوب رقابت‌های هفته بیست و هشتم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور اظهار داشت: بازی خوبی داشتیم و تیم ما خیلی خوب بازی کرد؛ ذوب‌آهن در هر بازی موقعیت‌های زیادی خلق می‌کرد اما ما اجازه موقعیت خلق کردن را به آنها ندادیم و روی یک غفلت گل خوردیم؛ امروز روز بد فوتبال بود چون ما مستحق باخت نبودیم.

وی ادامه داد: به ذوب‌آهن تبریک می‌گویم و به بازیکنان خودمان خسته نباشید اما ما در این بازی در دقایق آخر استرس گل نخوردن داشتیم که این استرس باعث شد روی یک غفلت گل بخوریم.

سرمربی داماش با اشاره به شایعه تغییر در کادر فنی داماش با توجه به نتایج این تیم بیان داشت: اصلا این مسئله وجود ندارد؛ ما مستحق باخت نبودیم و لطف بعضی دوستان این شایعات را به وجود می‌آورد.

وی پیرامون قرار گرفتن چاوشی در لیست 18 نفره تیم داماش گفت: ما با هیچ بازیکنی تسویه حساب نکردیم و منفعت تیم برای ما مهم است و این حرف‌ها حرف‌های حاشیه‌ایست که برای ما مطرح می‌شود.

درخشان با اشاره به بازی‌های آینده تیمش تصریح کرد: همه بازی‌ها سخت است و امروز هم بازی سختی برای ما بود و باید تلاش کنیم تا جایگاهمان را ارتقا دهیم و نباید وارد استرس شویم تا اشتباه نکنیم و بتوانیم بازی‌های بعدی آرامش پیدا کنیم.

وی در مورد شایعه درگیری علیرضا نیکبخت در گیلان و اینکه آیا او به دلیل درخواست عابدینی و برای فرار از به زندان افتادن به تهران رفته است، خاطرنشان کرد: او بعد از بازی قبلی رفته تهران و من از او اطلاعی ندارم و مسئله تهدید و درگیری او صحت ندارد؛ آقای عابدینی برای خروج هر بازیکن با من هماهنگ است و این مسئله اصلا صحت ندارد و او برای کاری به تهران رفته و باید تکلیفش را با باشگاه مشخص کند و در اختیار باشگاه است و تکلیفش را باشگاه مشخص می‌کند.

دیدار تیم‌های فوتبال ذوب‌آهن اصفهان و داماش گیلان با پیروزی یک بر صفر ذوب‌آهن به پایان رسید.