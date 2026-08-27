خیرین با چند کلیک به «پویش به سازِ مدرسه،بساز مدر» بپیوندند

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر رضایی بعدازظهر پنجشنبه در آیین معرفی سفیران مدرسه‌سازی در هفته دولت با اشاره به اهمیت مشارکت خیرین در امر مدرسه‌سازی، اظهار کرد: مشارکت انسان در امور خیر یک امر پسندیده است، اما برخی اقدامات خیرخواهانه به دلیل استمرار آثار و برکات آن در طول زمان، ارزش و ماندگاری بیشتری دارند.

وی افزود: مدرسه‌سازی از جمله اقدامات ارزشمندی است که با ساخت مدرسه، آموزش، تربیت و پرورش انسان در حساس‌ترین دوران زندگی انجام می‌شود و از سنین ابتدایی تا دبیرستان آثار آن در جامعه باقی می‌ماند.

فرماندار گلپایگان با تأکید بر اهمیت مدرسه‌یاری و مشارکت در کیفیت‌سازی مدارس بیان کرد: عدالت اقتضا می‌کند همه فرزندان این مرز و بوم بتوانند در شرایط مناسب و عادلانه تحصیل کنند و شرایط فیزیکی و محیطی که دانش‌آموزان در آن تحصیل می‌کنند، می‌تواند در رشد، توسعه، تربیت و پرورش آنان نقش مؤثری داشته باشد.

رضایی ادامه داد: از همه خیرین عزیز درخواست داریم در بحث کیفیت‌سازی مدارس نیز مشارکت و همیاری خوبی داشته باشند.

وی با اشاره به ضرورت تبدیل تهدیدها به فرصت گفت: همان‌طور که شهید عزیز و بزرگوار حاج قاسم سلیمانی فرمود ملت ایران از دل تهدیدها فرصت خلق می‌کند و هنر ما باید این باشد که از دل تهدید برای مردم خودمان فرصت بسازیم.

فرماندار گلپایگان تصریح کرد: با همیاری، مشارکت و همکاری مردم، اگر یک مدرسه در میناب ساخته شده است، ما صدها مدرسه خواهیم ساخت و ان‌شاءالله با همت خیرین عزیزی که امروز در شهرستان گلپایگان گرد هم آمده‌اند، ده‌ها مدرسه به نام و به جای مدرسه میناب که مورد تعرض و حمله دشمن قرار گرفت، خواهیم ساخت.

رضایی افزود: اجازه نمی‌دهیم دشمن انسجام، وحدت و مسیر توسعه این ملت را از بین ببرد. هرچند ایجاد فضای آموزشی و فراهم کردن زمینه تحصیل دانش‌آموزان و جوانان و نوجوانان وظیفه دولت و حاکمیت است، اما شرایط کشور را همه شما به خوبی می‌دانید.

وی گفت: ما در شرایطی قرار داریم که همه دنیا و ابرقدرت‌های دنیا دست به دست هم داده‌اند تا اجازه ندهند این ملت غیور و حماسی ایران مسیر توسعه و پیشرفت را طی کند، اما در عمل آنچه در حال تحقق است خلاف این موضوع را ثابت می‌کند.

فرماندار گلپایگان ادامه داد: مردم وقتی متوجه شدند دشمن به دنبال از بین بردن کیان این جامعه است، همه در کنار هم قرار گرفتند، همدل و منسجم در مقابل دشمن ایستادند و اجازه ندادند نیت دشمنان این مرز و بوم محقق شود.

رضایی با بیان اینکه همین موضوع در عرصه مدرسه‌سازی نیز جاری و ساری است، اظهار کرد: هرجا مردم احساس کردند دشمن به یک منطقه یا موضوع چشم طمع دارد، وارد میدان شدند و با تشکیل زنجیره انسانی اجازه ندادند دشمن آن موضوع را در کشور ما از بین ببرد.

فرماندار گلپایگان خاطرنشان کرد: یقین داریم همان‌طور که اشاره شد، شهرستان گلپایگان در این موضوع نیز پیشرانی را در شهرستان ایجاد خواهد کرد و در زمره شهرستان‌هایی در کشور قرار خواهد گرفت که جایگاه و رتبه‌های ممتازی را رقم خواهند زد.

رضایی در پایان از خیرین خواست با پیوستن به پویش «پویش به سازِ مدرسه،بساز مدر» در این اقدام ارزشمند مشارکت کنند و گفت: امیدواریم با الحاق همه عزیزان به این پویش که یک کار خلاقانه است و توسط مجموعه استان شکل گرفته و در کشور نیز مورد استقبال قرار گرفته است، شاهد موفقیت در این حوزه و سربلندی کشور عزیزمان ایران اسلامی باشیم.

نحوه ثبت‌نام و مشارکت خیرین در پویش «پویش به سازِ مدرسه،بساز مدر»

به گفته وی:مردم و خیرین برای مشارکت در «پویش به سازِ مدرسه،بساز مدر»کافی است: عبارت «بساز مدرسه» را در گوگل جستجو کرده و وارد سامانه مربوطه شوند.

وی افزود: پس از ورود به سامانه، متقاضیان شماره تلفن همراه خود را وارد می‌کنند و کد تأییدی که به شماره آنها ارسال می‌شود را در سامانه ثبت خواهند کرد.

فرماندار گلپایگان ادامه داد: در مرحله بعد، افراد استان مورد نظر خود را انتخاب می‌کنند و سپس تمامی پروژه‌های مدرسه‌سازی موجود در آن استان برای آنها قابل مشاهده خواهد بود.

رضایی تصریح کرد: متقاضیان می‌توانند پروژه مورد نظر خود را انتخاب کرده و با ورود به بخش «مشاهده و مشارکت»، «اعلام آمادگی» را انتخاب کنند تا مراحل بعدی مشارکت برای آنان فعال شود.

وی خاطرنشان کرد: افرادی که قصد مشارکت نقدی دارند نیز می‌توانند از طریق بخش «پویش مشارکت نقدی» وارد درگاه پرداخت سامانه شده و کمک مالی خود را برای ساخت و توسعه فضاهای آموزشی واریز کنند.