همزمان با پنجمین روز هفته دولت؛ ۸ پروژه آبرسانی در تاکستان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین افتتاح این پروژه‌ها با حضور محمدرضا صفی‌خانی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قزوین، مهدی سلمانی فرماندار شهرستان تاکستان، اسماعیل‌زادگان رئیس اداره آب و فاضلاب شهرستان تاکستان، خضری بخشدار خرمدشت، شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر خرمدشت روز پنجشنبه برگزار شد.

این پروژه‌های آبرسانی در بخش خرمدشت و روستاهای طرهانچی، رستاق، جعفرآباد و توانا اجرا شده و همزمان با برنامه‌های هفته دولت به صورت رسمی مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

این طرح‌ها با هدف تأمین و ارتقای دسترسی ساکنان مناطق روستایی به آب شرب پایدار و بهبود زیرساخت‌های آبرسانی منطقه اجرا شده است.

برای اجرای این ۸ پروژه در مجموع بیش از ۱۰۵ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

با بهره‌برداری از این طرح‌ها، بخشی از زیرساخت‌های مورد نیاز حوزه آب شرب در مناطق روستایی بخش خرمدشت توسعه یافته و زمینه ارتقای کیفیت و پایداری خدمات‌رسانی به مردم این مناطق فراهم شده است.

هفته دولت امسال با اجرای طرح‌های مختلف عمرانی، خدماتی و زیرساختی در شهرستان تاکستان همراه بوده و پروژه‌های حوزه آب و فاضلاب نیز بخشی از برنامه‌های افتتاحی این شهرستان را تشکیل می‌دهد.

