https://mehrnews.com/x3cVck ۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۳۲ کد مطلب 6929742 استانها هرمزگان استانها هرمزگان ۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۳۲ گزارش مهر از افتتاح پروژههای هفته دولت در رودان رودان- همزمان با هفته دولت چندین پروژه عمرانی و خدماتی در شهرستان رودان افتتاح شد. دریافت 10 MB کد مطلب 6929742 کپی شد مطالب مرتبط رودان شهرستانی محروم در هرمزگان است یک مورد کرونای انگلیسی در رودان مشاهده شده است همزمان با پنجمین روز هفته دولت؛ ۸ پروژه آبرسانی در تاکستان افتتاح شد تحویل ۲۱۲ واحد مسکونی به سیل زدگان رودان برچسبها هفته دولت شهرستان رودان رودان.هرمزگان
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