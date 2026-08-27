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۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۳۲

گزارش مهر از افتتاح پروژه‌های هفته دولت در رودان

گزارش مهر از افتتاح پروژه‌های هفته دولت در رودان

رودان- همزمان با هفته دولت چندین پروژه عمرانی و خدماتی در شهرستان رودان افتتاح شد.

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کد مطلب 6929742

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