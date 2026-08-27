به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد پورعباسی بعد از ظهر پنجشنبه در آیین بهرهبرداری از مدرسه هشت کلاسه حضرت امیرالمؤمنین(ع) روستای پناهآباد، اظهار کرد: مهمترین نکته درباره این مدرسه، مشارکت مردم و خیرین در ساخت آن است و این پروژه نمونهای موفق از نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی به شمار میرود.
وی افزود: در این نهضت، صرفاً ساخت تعداد زیادی مدرسه توسط یک خیر ملاک نیست، بلکه مشارکت تعداد زیادی از مردم در ساخت یک مدرسه اهمیت دارد و این موضوع بهخوبی در روستای پناهآباد محقق شده است.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان قزوین ادامه داد: حاج حمزه قهرمانی بهعنوان خیر این پروژه پیشگام شد و با همراهی اهالی روستا، هزینههای مورد نیاز بهصورت مشارکتی جمعآوری و این مدرسه تکمیل شد.
پورعباسی با اشاره به نقش خیرین خارج از کشور در توسعه فضاهای آموزشی استان گفت: اردیبهشت سال ۱۴۰۴ و پس از آغاز فعالیت دولت چهاردهم، با همکاری مجمع خیرین مدرسهساز با یکی از خیرین ایرانی مقیم آمریکا ارتباط برقرار کردیم که وی متعهد شد ۲۵ میلیارد تومان برای تکمیل پنج مدرسه به مجمع خیرین استان اختصاص دهد.
وی اضافه کرد: این خیر حتی پیش از دیدار حضوری، بهصورت تلفنی اعلام کرد که این اعتبار برای تکمیل پنج مدرسه هزینه شود و تأکید داشت این مدارس به نام ائمه اطهار(ع) نامگذاری شوند که مدرسه روستای پناهآباد یکی از این پروژههاست.
رشد چهار برابری مشارکت خیرین در قزوین
مدیرکل نوسازی مدارس قزوین با اشاره به افزایش مشارکتهای مردمی گفت: میزان مشارکت مردم و خیرین استان در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۵۴ میلیارد تومان بود که این رقم در سال جاری با رشد چهار برابری به یک همت رسیده است.
وی تصریح کرد: استان قزوین در جذب مشارکت خیرین مدرسهساز رتبه دوم کشور را به خود اختصاص داده است که این موفقیت حاصل تلاش همکاران حوزه مشارکتها، معاونتهای پشتیبانی و اجرایی و مجموعه نوسازی مدارس استان و همراهی خیرین و مردم است.
افتتاح ۲۷ پروژه آموزشی در هفته دولت
پورعباسی با اشاره به برنامههای هفته دولت و آغاز سال تحصیلی جدید اظهار کرد: ۲۷ پروژه آموزشی، فرهنگی و ورزشی در استان قزوین برای بهرهبرداری آماده شده که شامل ۱۴۳ کلاس درس با ۲۳ هزار مترمربع زیربناست.
وی افزود: همچنین ۱۰۸ پروژه در قالب نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی استان تعریف شده که مجموعاً ۵۹۹ کلاس درس را شامل میشود و چهار پروژه از این طرحها در این شهرستان قرار دارد.
مدیرکل نوسازی مدارس قزوین ادامه داد: در قالب طرح شهید عجمیان و طرح شادابسازی مدارس نیز یک هزار و ۳۰۰ کلاس درس در استان هدفگذاری شده که این کلاسها با رویکرد عدالت آموزشی میان شهرستانهای مختلف توزیع شده است.
استانداردسازی گرمایشی ۶۷۰ کلاس درس
وی گفت: امسال ۶۷۰ کلاس درس در استان قزوین استانداردسازی سیستم گرمایشی شده و همچنین ۱۰۰ هزار مترمربع از محوطه مدارس استان نیز آسفالت شده است.
پورعباسی درباره توسعه نیروگاههای خورشیدی مدارس نیز اظهار کرد: در قالب تفاهمنامههای انجامشده، نصب پنلهای خورشیدی در ۴۹۱ مدرسه استان در برنامه قرار گرفته که در فاز نخست ۵۲ مدرسه اجرایی شده و در فاز دوم نیز اجرای طرح در ۹۰ مدرسه در دستور کار قرار دارد.
وی خاطرنشان کرد: امیدواریم با اجرای نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی، روزی برسد که هیچ دانشآموزی در هیچ نقطهای از کشور به دلیل موقعیت جغرافیایی از دسترسی به فضاهای آموزشی مناسب و تجهیزات استاندارد محروم نباشد.
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